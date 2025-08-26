Sara Sandeva se nedávno kvůli nespecifikované nemoci stáhla do ústraní. I přesto se však objevily spekulace o tom, že nejde o nemoc, ale o těhotenství.
Sara Sandeva se téměř před dvěma měsíci stáhla do ústraní a dlouho o sobě nedala vědět. Mnozí tak začali spekulovat nad tím, co se vlastně s herečkou děje, a odpovědi se nedávno dočkali od Letní scény Musea Kampa. Sara zřejmě podle všeho prodělala nespecifikovanou nemoc, kvůli které se bude muset soustředit na rekonvalescenci. Volný čas teď tráví s rodinou, se kterou nedávno vyrazila i do přírody.
Nemoc, nebo těhotenství?
Herečka Sara Sandeva na čas zmizela z veřejného života, a to kvůli zdravotním komplikacím, jejichž přesná příčina nebyla dosud zveřejněna. Diváci ji očekávali v Shakespearově Othellovi na Letních shakespearovských slavnostech a následně i ve hře Marta na Letní scéně Musea Kampa. Nakonec ale v obou případech musely nastoupit záskoky.
O blíže nespecifikované nemoci informovala Letní scéna Musea Kampa na instagramovém profilu. „Vážení diváci, z důvodu rekonvalescence Sary Sandevy se letos v MARTĚ zhostí role Heleny skvělá Kristýna Jedličková. Samozřejmě v roli Heleny uvidíte i Zuzanu Stavnou, jako doposud,” píše se v příspěvku. Někteří diváci však absenci herečky připisují jiným důvodům – například těhotenství.
„A co jí vůbec je?“ napsala znepokojeně jedna z divaček na Instagramu. Další pak spekulovala: „Tak jestli není těhotná.“ Do debaty se přidala i třetí komentující: „Tak to by nepsali o rekonvalescenci.“ Teorii podpořily názory i některých komentujících na Facebooku, kteří řešili, jak herečka vypadá na rodinné fotografii z procházky v přírodě. Podle nich Sara nevypadá tak, že by byla nemocná, a dokonce se usmívá od ucha k uchu.
Podobné spekulace se objevily už v minulosti
Herečka Sara Sandeva je od roku 2021 ve vztahu s hercem a moderátorem Jakubem Prachařem a o tom, že by pár mohl čekat miminko, se objevily spekulace už před dvěma roky. S informací tenkrát poprvé přišel magazín Sedmička, kterému měl nejmenovaný zdroj sdělit, že má za sebou Sara první trimestr. Nakonec se ale ukázalo, že tato informace nebyla pravdivá a herec Jakub Prachař se pak k ní i vyjádřil na Instagramu.
„Drazí přátelé. Moc děkujeme za milá přání, ale opravdová pravda je taková, že v našem páru jsem to já, kdo je těhotný. I přes absenci mé vlastní dělohy. Až jednou Bůh dá a Sara bude v očekávání, rozhodně se to tento svět a vesmír dozví nějakou ušlechtilejší cestou, než jsou upadlé plátky, plné čtivých lží. Cmok,” napsal tenkrát. Vše tak naznačuje tomu, že za absencí Sary Sandevy v jejích hereckých vystoupeních opravdu stojí jen nemoc.