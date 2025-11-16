Moderátor Patrik Hezucký je dnes s manželkou Nikolou spokojený. Po letech našli klid mimo ruch města, přesněji v přírodě.
Když se řekne Patrik Hezucký, většina lidí si vybaví jeho nakažlivý smích z ranní show Evropy 2. Za jeho humorem se však ukrývá pokorný muž, který je velmi vděčný i přes mnoho ztrát. Spolu s krásnou manželkou Nikolou dnes žije v dřevěné chatce kousíček za Prahou. Bydlení si sami předělali na klidné útočiště po letech pracovního i osobního shonu. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili hlavně na jejich rodinný život.
Cesta za rodinným štěstím nebyla snadná
Když se Patrik rozhodl požádat Nikolu o ruku, bylo mu už téměř 50 let. Vzali se v roce 2019 po 7 letech vztahu a snili o velké rodině. Jejich vymodlený syn Oliver se narodil až po dlouhé a bolestné cestě, na níž se nevyhnuli několika potratům. „Čtyřikrát jsem se zvedla, než se mi narodilo to moje pravé vymodlené miminečko. A loni v létě další ztráta. Další pád,“ prozradila Nikola na Instagramu. „A znovu uvědomění si, jak křehká je naděje, jak křehký je život a jak rychle se mohou sny rozplynout.“
Když se Oliver konečně narodil, Patrik radostnou zprávu sdílel na svém Instagramu s typickým humorem: „Info pro příbuzné a vlastně celou rodinu a přátele: čau, jmenuji se Oliver. Tak jsem konečně venku! Oba s maminkou jsme v pořádku. Posílejte dary.“
Život v přírodě a nové hodnoty
Po všech zkouškách se manželé rozhodli zvolnit. Opustili ruch města a přestěhovali se do malého dřevěného domu obklopeného lesy. „Každý den s tím mým vysněným zázrakem je mi připomínkou toho, že nic z toho není samozřejmost, ale dar. Ten největší,“ říká Nikola.
Prostor, který sdílí, je skromný, ale funkční. Našli i místo pro vířivku a saunu, což jsou pro ně takové malé radosti. A i když se Hezucký nyní potýká se zdravotními problémy, zvládá vše s nadhledem. „Ztráta svalové hmoty a velký úbytek na váze – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozíček,“ vysvětlil Blesku, když přijel na natáčení podcastu Lepší už to nebude na vozíku.
Hezucký si i přes všechny životní změny zachoval svůj pověstný humor a energii. Moderování ho stále naplňuje. „Doma rád lenoším a v některých věcech jsem velmi nepraktický a Nikola je zase na hodně věcí šikovná. Mě spíš než práce doma či na zahradě naplňuje práce v rádiu. To je můj velký koníček. Za to jsem šťastnej, to mě baví,“ přiznal pro iDnes. S Nikolou začal nenápadně. „Moderoval jsem jednu společenskou akci, kde byla i Nikola, a hned mi padla do oka. Nejdřív mně vůbec nenapadlo, že by z malého románku po pár týdnech mohl vzniknout vztah,“ vzpomínal Patrik.
Hubnutí jako sázka i motivace
Kromě rodiny a práce se v posledních měsících mluví také o Patrikově výrazné proměně postavy. Moderátor se totiž pustil do hubnutí, a to kvůli sázce se svým dlouholetým kolegou Leošem Marešem. Ten ho vyhecoval, že do léta musí shodit značnou část váhy – a Hezucký výzvu přijal.
S humorem sobě vlastním ji bere jako další formu sebezlepšení. V rozhovorech několikrát zmínil, že nechce jít cestou drastických diet, ale spíš změnou životního stylu. Začal pravidelně cvičit, hlídat jídelníček a víc se hýbat, i když mu zdravotní komplikace dávají zabrat.
