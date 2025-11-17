Herec, kterého televizní publikum roky vnímalo jako frajírka z Ulice, nesl na bedrech mnohem víc, než lidé tušili.
Zatímco si diváci spojují Štáfka hlavně s Matějem Jordánem, za jeho úsměvem se skrývá životní zkušenost, kterou by v jeho věku čekal jen málokdo. Už ve 14 letech se totiž stal oporou celé domácnosti a své první výplaty neinvestoval do zábavy, ale do nezaplacených účtů. Právě díky této zkušenosti se nejspíše z populárního seriálového teenagera stal respektovaný herec a producent, muž stojící pevně na zemi. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili i na další náročné chvíle, které mu osud postavil do cesty.
Když dítě živí rodinu
Jakub vyrůstal v poměrně mladičké rodině, která se však brzy rozpadla. „Já jsem víceméně od deseti dvanácti let, kdy se rozvedli, směřoval k tomu, že jsem taková hlava rodiny,“ vzpomínal pro Blesk. Když se jako 14letý objevil v oblíbené Ulici, jeho výdělky okamžitě zachraňovaly domácí rozpočet. „Honoráře šly prostě do rodinného rozpočtu, ale tak zase zaplaťpánbůh, že to tak bylo,“ dodal.
Mladý herec tehdy ještě netušil, jak s penězi vlastně nakládat, což později přiznával s upřímností sobě vlastní: „Rozhazoval jsem víceméně za všechny, dnes bych si za to nafackoval.“ I tak ale z této finančně nestabilní domácnosti vyrostl chlap, který moc dobře ví, jaké to je mít zodpovědnost ještě dřív, než by měl.
Bouřlivá léta a mediální tlak
Sláva, která ho provázela už od puberty, nebyla vždycky výhrou. Po rozchodu s herečkou Monikou Timkovou přišlo období, kdy byl Jakub stálým hostem na večírcích. Média o něm dokonce psala, že údajně prodává drogy, což ale Štáfek okamžitě popřel, byť zároveň přiznal, že některé látky v mládí sám vyzkoušel. Stejně jako mnoho jiných tvůrců jeho generace se musel vyrovnat se skutečností, že soukromí je pro veřejnost lákavým terčem.
Zlom přišel až s novým vztahem. Dominiku Doležalovou potkal při natáčení Specialistů a postupně se stáhl z rušného způsobu života. Narodily se jim dvě holčičky, ovšem mladší Jasmínka bojuje s diagnózou svalové muskulární atrofie a musela podstoupit genovou terapii. „Je to věc, která tě změní. Myslím, že neřeším vůbec pí*oviny, které mě nějakým způsobem trápily, než se Jasmína narodila. Teď mě spousta věcí nechává klidným,“ svěřil se v podcastu Čestmíra Strakatého.
Jakub Štáfek je víc než „jen“ Matěj Jordán
Zejména v posledních letech se Jakub profiluje jako velmi univerzální tvůrce. Kromě herectví se věnuje totiž i režii, produkci a sportovním projektům. Velký úspěch sklidil snímek Vyšehrad: Fylm, kde předvedl nejen hlavní roli, ale i výrazný tvůrčí podíl. Je známý i svým nadšením pro bojové sporty. V ringu si prošel náročnými zápasy, které mu přinesly respekt publika i sportovní komunity.
Štáfek dnes stojí na úplně jiné startovní čáře, než na jaké začínal. V osobním životě i kariéře působí vyrovnaněji, což sám shrnuje slovy: život ho naučil, že stabilita rodiny je víc než kariérní ambice. A stejně jako kdysi, i dnes platí jediné – postarat se o své nejbližší je pro něj zásadní hodnotou.
