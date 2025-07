Petr Sepeši zemřel předčasně na železničním přejezdu po srážce s vlakem. V té době netušil, že za 5 měsíců se mu narodí syn.

Málokdo věděl, že Petr Sepeši stačil za svůj krátký život, který byl předčasně ukončen tragickou srážkou s vlakem, zplodit potomka. Ani sám jeho syn Petr Belhocine o tom neměl dlouhou dobu ani tušení. Nakonec se ale dozvěděl pravdu. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, jak to tenkrát bylo a co dělá syn první lásky Ivety Bartošové dnes.

Narodil se po smrti otce

Petr Sepeši byl mladý, krásný a úspěšný zpěvák, jemuž za doby jeho největší slávy ležely ženy u nohou. Toho také uměl dobře využít, kromě románku se svou pěveckou kolegyní Ivetou Bartošovou, která se do Sepešiho bezhlavě zamilovala, si užíval zájmu i jiných žen a rád si je brával k sobě domů.

Mezi ně patřila i jeho velká fanynka, brigádnice z obchodního domu Kotva, Marie Kovalecká. S ní to ale bylo jiné, společně totiž zplodili syna Petra, jehož se ovšem zpěvák nedožil. Neměl ani tušení, že je Marie těhotná. Zemřel 5 měsíců předtím, než se Petr narodil. Jeho život skončil v pouhých 25 letech na železničních kolejích po srážce s vlakem.

Neměl tušení, kdo je jeho otec

Sám Petr neměl dlouhé roky vůbec tušení, kdo je jeho pravým otcem. Dozvěděl se to až ve svých 12 letech. Řekla mu to jeho maminka společně s prarodiči. Jako malé dítě ho nechtěli vystavovat traumatu, že svého tatínka nebude mít možnost nikdy poznat, počkali si proto na dobu, až bude o něco starší.

Foto: Nextfoto, Petr Belhocine s Věrou Patt na křtu písně Červenám

Petr však bez otce nevyrůstal. Stal se jím jeho otčím, po němž také nosí příjmení Belhocine. Občas na svého biologického tatínka myslí, přestože ho nikdy nepoznal, nicméně tvrdí, že o otce nepřišel, svého nevlastního tatínka považoval celý život za svého pravého rodiče.

Petr Beholcine se objevil také na premiéře minisérie Iveta, v níž byl samozřejmě jeho otec také ztvárněn. Pro TV Nova se pak rozpovídal o tom, jaké dojmy v něm promítání zanechalo. „Úplně jsem se viděl. Koukal jsem na to trochu vyděšeně… nebo udiveně. Otočil jsem se na mámu a ptal se, jestli opravdu takový byl. Řekla, že to úplně přesně trefili,“ popsal. Prý už chápe, odkud má svou prudkost.

Co dělá Sepešiho syn dnes

Petr Belhocine zřejmě zdědil pěvecký talent po svém otci, který projevil přezpíváním písně Červenám s Věrou Patt. Tu nazpívali právě Petr Sepeši s Ivetou Bartošovou jako duet během jejich největší slávy. Petrovi také chodí tantiémy za hity Knoflíky lásky či My to zvládnem, přestože nenosí příjmení po svém biologickém otci. Je však jeho jediným potomkem.

