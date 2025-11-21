Karel Gott měl srdce na správném místě. Celý život přispíval na charitu, dokonce na ni posílal i celý svůj důchod.
Karel Gott si za dobu své neuvěřitelné kariéry vydělal jmění, o kterém se mnohým ani nesnilo. Většina lidí se tak domnívala, že jako penzista ve starobním důchodu musel měsíčně pobírat balík. Nebylo tomu tak. Nicméně i přesto si zpěvák na výši svého důchodu nikdy nestěžoval. Byl zabezpečený, a navíc pracovně stále aktivní i v pokročilém věku.
Přiznali mu směšnou částku
Myslíte si, že jako důchodce Karel Gott měsíčně pobíral desítky tisíc, možná i více? Omyl. Když v roce 2004 ve věku 65 let nastoupil do starobního důchodu, stát mu vyměřil okolo 20 tisíc korun. Těsně před jeho smrtí se po 15 letech jeho penze údajně vyšplhala na 34 550 korun. V době, kdy zemřel, v roce 2019, byla průměrná výše starobního důchodu pro muže 14 807 korun, pro ženy pak 12 292 korun.
S postupem času si sice výrazně polepšil, ale zpěvák ve svém nejproduktivnějším období myslel na zadní vrátka. Majetek měl v investicích, nemovitostech, až téměř do konce svých dní stále vystupoval, nebyl tedy odkázán pouze na důchod.
Důchod posílal na charitu
Důkazem toho, že Karel Gott nežil pouze ze své penze, je i fakt, že celý stůj starobní důchod posílal na charitu. O zpěvákovi bylo známo, že má velké srdce a angažuje se v charitativní činnosti, nicméně nikdy se tím nijak nepyšnil. „Charita se má dělat, ale nemá se o ní moc mluvit, příliš jí medializovat,“ uvedl Gott pro Deník. „Podporuji dětské nemocnice i domy pro seniory,“ dodal. Celý svůj důchod pravidelně posílal na charitu, očekával však, že bude informován, kam přesně jeho peníze poputují.
To však nebyly jediné peníze, které se rozhodl věnovat pro dobrou věc. Například v roce 2019 jeho manželka Ivana Gottová namalovala obraz pro známý obchodní řetězec, který byl natisknut na textilní nákupní tašky. Za práci Gottova rodina obdržela více než 58 300 eur, tedy přes 1,4 milionu. Všechny peníze však odeslali opět na charitu.
Zdroj: Autorský text, Deník, CNNPrimaNews, Blesk