Sandra Nováková je jedna z našich nejkrásnějších hereček. Vdaná je za režiséra a mají spolu syna Mikuláše.
Když jste herečka a zároveň manželka režiséra, musíte se smířit s tím, že na vaši adresu budou často padat poznámky, že některé role ztvárňujete z protekce. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, své o tom ví i Sandra Nováková, která se objevila v několika projektech svého manžela, režiséra Vojtěcha Moravce.
Poznámky o protekci ignoruje
Sandra Nováková si ale z podobných situací nic nedělá. Před kamerou se začala objevovat už ve svých 10 letech, v dětství zpívala v Dismanově rozhlasovém souboru, od té doby si v branži udělala spoustu vlivných přátel, takže za svou prací si stojí a poznámku o protekci vypouští z hlavy ven. Navíc má ve svém okolí samé skvělé lidi, kteří nemají potřebu se na ni dívat jako na protekční manželku. A pokud ano, nedávají jí to nijak najevo.
Někteří dokonce tuto spolupráci chápou. Například fotograf Pavel Rousek, který se vyjádřil v rozhovoru pro Čtidoma: „Ruku na srdce. Kdybyste měli jako režisér doma herečku, tak byste ji neobsazovali? Jasně, že jo. Pokud se hodí do koncepce a má na to, tak je to přeci logické. A Nováková kvalitní herečka je, alespoň podle mě.“ Nováková se tak objevila v projektech svého manžela, jako jsou seriály Na vlnách Jadranu, Banáni, Pod hladinou, 1. mise, Lež na pláži nebo ve filmech Hádkovi či Matky.
Díky práci poznala lásku
Přestože je pro Sandru Novákovou její práce velmi důležitá a je pro ni nejen zaměstnáním, ale i koníčkem, na ničem z toho nezáleží tolik jako na rodině. Ať už je její manžel režisér, či nikoli, miluje ho a je vděčná, že díky své práci mohla poznat svou osudovou lásku a otce svého synka Mikuláše. Ti dva jako kdyby si byli souzeni osudem. Jejich seznámení má na svědomí Ondřej Brzobohatý, který vyprávěl o svém úžasně talentovaném kamarádovi Vojtěchovi.
„V roce 2011 mi náš společný kamarád Ondřej Brzobohatý, který chodil na Barování, říkal, že má dobrýho kamaráda, kterýmu dělá hudbu k filmu. Že je to velmi talentovaný člověk a že si myslí, že bychom se měli poznat. Já jsem teda byla v jiném vztahu, nicméně na tu premiéru jsem došla a když jsem ho viděla, zamilovala jsem se do Vojty skrz ten film, aniž bych Vojtu předtím viděla. Po té premiéře jsme se potkali u baru. On tam byl taky ve vztahu. Stejně jsme propařili noc. I s těmi našimi vztahy,“ přiznala herečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Po roce od prvního seznámení se dali dohromady a od té doby tvoří idylický pár, přestože jsou oba temperamentní a neústupní. Když tedy dojde na hádky, je to pořádné rodeo. V roce 2015 se jim narodil syn Mikuláš a na svatbu došlo velmi netradičních způsobem, v kině Lucerna během premiéry filmu Hádkovi, který Moravec režíroval a Nováková v něm hrála jednu z hlavních rolí. Herečka vysvětlila, že Lucerna má pro ně zvláštní význam, tehdy se tam poznali. A vzhledem k tomu, že na svatbu kvůli práci stále nebyl čas, vyřešili problém po svém.
