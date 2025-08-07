Michal Suchánek zřejmě neměl příliš jednoduché dětství. Tehdy to tak neprožíval, ale v dospělosti mu došlo, že citově strádal.
Vztahy v rodině herce a baviče Michala Suchánka jsou idylické. Jeho děti mu i v dospělosti říkají „tatínku“ a panuje mezi všemi obrovská důvěra. Ovšem takovou rodinu si musel herec sám vybudovat, pochází totiž, jak on sám jednou řekl, z citově velmi chudých poměrů. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak to v rodině Michala Suchánka bylo a je.
Vztahy v rodině
Michal Suchánek nedávno provdal dceru Bereniku, která svůj velký den s radostí sdílela na svém Instagramu. K nádherným svatebním fotografiím také přidala popisek, kde vysvětlila, proč se s manželem rozhodli vzít si společné příjmení Šrettr. „Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl by můj dědeček. Muž s velkým M – malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak,“ napsala Berenika.
Po takových slovech vyvstává otázka, co druhý dědeček, tatínek Michala Suchánka? Má se svými vnoučaty také tak vřelý vztah, jaký chová Berenika ke svému dědovi z matčiny strany? Zřejmě ne, protože nebyl ani přítomen na svatbě. Známý sportovní komentátor Jaroslav Suchánek se totiž již delší dobu se svým synem Michalem nestýká, neviděli se více jak dva roky.
„Je pravda, že jsem byl hodně pryč, když synové Michal s Vladanem vyrůstali. Pokoušel jsem se jim to všelijak vynahrazovat, ale času jsem moc neměl. Bylo to především na manželce a babičce,“ přiznal Jaroslav Suchánek v rozhovoru pro CNNPrimaNews. Zároveň dodal, že na děti i vnoučata je pyšný. Některé věci ale nejspíš čas nezahojí.
Smutné dětství
Z rozhovoru s Michalem Suchánkem na téma jeho rodiny, myšleno jeho rodičů a bratra Vladana, je patrné, že si v sobě chová křivdy, které nelze odpustit. V podcastu Čestmíra Strakatého se tak nepřímo rozpovídal o tom, že žil ve velmi citově chladné rodině, která mu nikdy nedala to, co on potřeboval. Právě bolest z jeho dětství se tak stala základem pro vytvoření pevných pout v jeho vlastní rodině.
Vysvětlil však, že se nejedná o žádné fyzické týrání a násilí, ale spíše o nedostatek zájmu. V dětství to tak nevnímal, až časem, především se založením vlastní rodiny, si uvědomil, že ze strany jeho otce se nedočkal projevů citů, které jako dítě potřeboval. Otec se nezajímal, jak se má, co se mu stalo a podobně. Nicméně do podrobností zabředávat nechtěl. „Byla by to facka zpátky mýmu tátovi, mýmu bráchovi… Teď už by to bylo téma pro bulvár, takže to musím vydržet a nebudu to řešit,“ řekl herec.
Svá slova shrnul: „V dětství a v pubertě o mě nejevili zájem, ale v té době jsem to neřešil. Jen se prostě nedělo to, co s mými dětmi, kterým zavolám, že se mi stýská nebo spolu jezdíme na hory. Ten vztah nebyl tak pevný, protože si ho nevytvořili.“ Dodal také, že nejhorší chvíle prožil po smrti své maminky. Výraz pro chování jeho otce a bratra po smrti maminky použil „otřesný“. To byl ten moment, kvůli kterému se přestal se svým otcem vídat.
Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, Instagram Bereniky Šrettrové, Podcast Čestmíra Strakatého, CNNPrimaNews