Sámer Issa, který má za sebou dlouholeté období bouřliváka, dnes žije klidný život v nuselském bytě o rozloze 2+kk.
Nedávno vám redakce Osobností přiblížila život Šárky Vaňkové, která se zúčastnila první řady oblíbené pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Celkově první řada přinesla do českého showbyznysu mnoho zajímavých jmen a jedním z nich je bezpochyby i Sámer Issa. Jak dnes žije bouřlivák, který má za sebou minulost plnou mejdanů?
Jak dnes žije Sámer Issa
Sámer nedávno oslavil své čtyřicáté narozeniny a nutno podotknout, že má za sebou opravdu pestrý život. První roky strávil v Sýrii, pak se s rodiči přestěhoval do Itálie a nakonec zakotvil s rodinou v Česku. V roce 2004 se zúčastnil první řady pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar a podařilo se mu uspět. Na výhru to sice nestačilo, ale odnesl si krásné třetí místo a brzy se začal naplno věnovat hudbě. Sláva, kterou díky soutěži získal, mu spíše ale ublížila než prospěla.
Sámer nějakou dobu po skončení soutěže věnoval hudbě. Vydal alba jako Break The Silence a My Way, za které nakonec získal zlatou desku. Získal dokonce i několik ocenění, zvítězil na plné čáře v některých anketách a v roce 2009 byl dokonce vyhlášen nejvíce sexy mužem. Sláva si ale na něm vybrala svou daň a po SuperStar ho doprovázel především život plný divokých večírků, přičemž se nevyhýbal ani experimentům s drogami. Hudební kariéra tak začala postupně získávat první šrámy a nakonec s ní na nějakou dobu seknul.
K vydávání hudby se vrátil až v roce 2021, tedy 17 let po skončení již zmíněné soutěže. Fanouškům nabídl singl Nedochází i s videoklipem, o rok později pak přidal další dva – Jsem to Já a Devil’s Beat. Od té doby vydal na svůj YouTube kanál jen pár singlů a na velký návrat na hudební scénu to zatím nevypadá.
Skromné bydlení v pražských Nuslích
Sámer momentálně žije v Praze, konkrétně v Nuslích. Na svém YouTube kanále dokonce sdílel reportáž týkající se právě jeho bydlení, kterou tenkrát natočil s Top Star magazínem. Byt jako takový je útulný, místy však působí velmi extravagantně. Můžete v něm najít například kachlová kamna ze 17. století, italské zrcadlo ze 14. století a hned mezi nimi jeho vlastní akt.
V bytě 2+kk s balkonem navíc nebydlí sám a při natáčení reportáže měl minimálně pět psů. Sám Sámer je ale s bydlením naprosto spokojený a zařídil si ho přesně podle svých představ. A jeho nejoblíbenější místnost? Tou je podle všeho kuchyně, kde podle svých slov vaří super jídla z arabské nebo české kuchyně.
