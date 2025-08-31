|

Jak dnes žije Sámer Issa: Bouřlivé období má za sebou, ukázal i svůj extravagantní domov

Fotografie Sámera Issy
Fotografie: Nextfoto, Sámer Issa na finále soutěže Tvář roku
 Jiří Vaněk |  31. 8. 2025 |  Celebrity
Délka čtení: 3 min

Sámer Issa, který má za sebou dlouholeté období bouřliváka, dnes žije klidný život v nuselském bytě o rozloze 2+kk.

Nedávno vám redakce Osobností přiblížila život Šárky Vaňkové, která se zúčastnila první řady oblíbené pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Celkově první řada přinesla do českého showbyznysu mnoho zajímavých jmen a jedním z nich je bezpochyby i Sámer Issa. Jak dnes žije bouřlivák, který má za sebou minulost plnou mejdanů?

Jak dnes žije Sámer Issa

Sámer nedávno oslavil své čtyřicáté narozeniny a nutno podotknout, že má za sebou opravdu pestrý život. První roky strávil v Sýrii, pak se s rodiči přestěhoval do Itálie a nakonec zakotvil s rodinou v Česku. V roce 2004 se zúčastnil první řady pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar a podařilo se mu uspět. Na výhru to sice nestačilo, ale odnesl si krásné třetí místo a brzy se začal naplno věnovat hudbě. Sláva, kterou díky soutěži získal, mu spíše ale ublížila než prospěla.

Zdroj fotografie: Nextfoto, Sámer Issa na premiéře filmu Promlčeno

Sámer nějakou dobu po skončení soutěže věnoval hudbě. Vydal alba jako Break The Silence a My Way, za které nakonec získal zlatou desku. Získal dokonce i několik ocenění, zvítězil na plné čáře v některých anketách a v roce 2009 byl dokonce vyhlášen nejvíce sexy mužem. Sláva si ale na něm vybrala svou daň a po SuperStar ho doprovázel především život plný divokých večírků, přičemž se nevyhýbal ani experimentům s drogami. Hudební kariéra tak začala postupně získávat první šrámy a nakonec s ní na nějakou dobu seknul.

K vydávání hudby se vrátil až v roce 2021, tedy 17 let po skončení již zmíněné soutěže. Fanouškům nabídl singl Nedochází i s videoklipem, o rok později pak přidal další dva – Jsem to Já a Devil’s Beat. Od té doby vydal na svůj YouTube kanál jen pár singlů a na velký návrat na hudební scénu to zatím nevypadá.

Skromné bydlení v pražských Nuslích

Sámer momentálně žije v Praze, konkrétně v Nuslích. Na svém YouTube kanále dokonce sdílel reportáž týkající se právě jeho bydlení, kterou tenkrát natočil s Top Star magazínem. Byt jako takový je útulný, místy však působí velmi extravagantně. Můžete v něm najít například kachlová kamna ze 17. století, italské zrcadlo ze 14. století a hned mezi nimi jeho vlastní akt.

V bytě 2+kk s balkonem navíc nebydlí sám a při natáčení reportáže měl minimálně pět psů. Sám Sámer je ale s bydlením naprosto spokojený a zařídil si ho přesně podle svých představ. A jeho nejoblíbenější místnost? Tou je podle všeho kuchyně, kde podle svých slov vaří super jídla z arabské nebo české kuchyně.

Zdroj: Autorský Text, Wikipedia, Super, Zeny iPrima, Youtube

Diskuze
Přidat do Google News

    Související články

    Sdílejte svůj názor