Karel Šíp i Jan Kraus jsou moderátoři svých vlastních talk show. Spousta lidí by proto byla zvědavá na jejich vzájemnou návštěvu v jejich pořadech.

Karel Šíp a Jan Kraus, kapacity na poli televizní zábavy. Každý z nich má svou vlastní talk show s velkou základnou fanoušků, oba jsou také veřejně známými osobnostmi, u nichž by se předpokládalo, že mohou být vzájemně svými hosty. Osobnosti.cz zjišťovaly, jak to s touto možností vlastně vypadá.

Nejsou přátelé

Lidé, kteří neznají svět showbyznysu, se často domnívají, že se v tomto prostředí zná každý z každým, ale není tomu tak. Sám Karel Šíp kdysi uvedl, že ho s Janem Krausem nikdo nepředstavil, vědí jeden o druhém, ale neznají se, jak uvádí IDnes. To ovšem není důvod, proč by nemohl navštívit jeho talk show. Hlavní roli hraje to, že jsou největšími konkurenty a formát Krausovy show Šípovi příliš nevyhovuje, jak se nechal jednou slyšet.

Dle jeho slov by nedávalo smysl, aby jeden navštívil pořad toho druhého, přestože byl Šíp kdysi do Show Jana Krause pozván. Odmítl. „Dramaturgie se mě zeptala, jestli bych tam nepřišel. To jsem řekl, že děkuju, že ne. Když chci něco říct, řeknu to u sebe, nemusím chodit do jeho show. Navíc znám jeho styl a nevyhovovalo by mi to,“ vyjádřil se dle Blesku Šíp na dotaz diváků ohledně pozvání do Krausovy show při autogramiádě své knihy Karneval paměťových buněk.

Stejně tak připustil, že je něco pravdy na výroku Karla Gotta, který taktéž nikdy nepřijal Krausovo pozvání. Vadilo mu totiž, že moderátor sedí výše než jeho hosté a působí tak nadřazeně, jako kdyby nad nimi měl moc. „Něco na tom z psychologického hlediska asi bude. Má nad lidmi automatickou převahu, mluví na ně spatra dolů. Takže mě tam určitě neuvidíte,“ pokračoval Šíp.

Všechnopárty vs. Show Jana Krause

Každý z moderátorů přistupuje ke své show trochu jinak, každý také nadhazuje jiná témata. Oba pořady mají své věrné fanoušky. Všechnopárty můžete vidět každý pátek na ČT a Show Jana Krause každý týden ve středu večer na TV Prima. Dříve moderátor Všechnopárty Karel Šíp podřizoval výběr hostů na téma, které díl provázelo, dnes už je tomu jinak. Své otázky klade vtipně s humorem a metodu, kterou používá pro rozhovor se svými hosty, nazývá „zvídavý stařík“. Základnou pro natáčení je divadlo Semafor.

Domovskou scénou Show Jana Krause je Divadlo Bez zábradlí a výběr hostů se taktéž nepodřizuje tématu pořadu. Zpravidla koncept dílu vypadá tak, že první 2 hosté jsou veřejně známé osobnosti českého showbyznysu a poslední host nepatří do světa celebrit. Nemusí to tak ale být vždy. Dříve Jan Kraus vystupoval se svým pořadem Uvolněte se, prosím! také na ČT, až do roku 2010 tedy vysílal souběžně na jedné televizi i s Karlem Šípem a jeho Všechnopárty, poté ale dostal nabídku z TV Prima, kterou přijal.

