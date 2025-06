Zdeňku Pohlreichovi se daří vše, nač sáhne. Díky píli a svědomitosti si dokázal vybudovat jméno v gastronomii i médiích. Doma má o 15 let mladší ženu, se kterou musel překonat ty nejtěžší chvíle.

Vyhlášeného šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha netřeba představovat. Během let si vybudoval pověst drsného kritika a hodnotitele českých gastronomických nešvarů. Sám své zkušenosti sbíral v zahraničí, kde se také setkal se svou životní láskou. Kvůli o patnáct let mladší krasavici se však musel rozvést. Na Osobnosti.cz musíme připomenout, že těžké životní zkoušce čelil, když jeho milované diagnostikovali rakovinu. Zoufalé chvíle se jim však podařilo překonat a dnes oba žijí život, ve kterém každý dělá to, co ho naplňuje.

Zahořeli láskou, brali se až za 20 let

Zdeněk Pohlreich zahájil svoji kulinářskou dráhu už v 70. letech. Mnohem větší možnosti se mu však otevřely na počátku 90. let, kdy se vydal sbírat zkušenosti do zahraničí. Nejprve zamířil do Holandska a pak se na dva roky usadil v Austrálii. Tato zkušenost ho posunula nejen v profesním životě, ale i v tom osobním. Poprvé se tu totiž setkal se svou současnou manželkou Zdeňkou, která sem tehdy jako devatenáctiletá přijela reprezentovat za národní softballový tým.

S o patnáct let starším Pohlreichem tu prožila krátký románek, ale na společnou životní cestu se vydali až o osmnáct let později. Pohlreich byl tehdy ženatý se svou první manželkou Naděždou, se kterou má dvě děti. Kvůli lásce ke krásné Zdence však manželku opustil a v roce 2011 se u Bodamského jezera oženil podruhé. Jejich láska brzy čelila těžké zkoušce, když v roce 2014 byla jeho ženě diagnostikována rakovina prsu.

Rakovina jí kompletně změnila život

Zdenka Pohlreichová později řekla, že láska jejího muže a to, že dokázala najít lásku k sobě samé, jí pomohlo k uzdravení. „Předtím jsem si myslela, že je život nepřítel. Dneska už to mám úplně otočené. Už se života nebojím, už vím, že je dobrý. Rakovina mě vyléčila i z deprese,“ svěřila se deníku iDnes. Mnohokrát v médiích popsala, jak jí rakovina změnila život k lepšímu.

Dnes provozuje ranč, kde se stará o koně a další zvířata a zájemcům také nabízí terapeutické kurzy s koňmi. To Zdeněk Pohlreich vede mnohem hektičtější život, ale i on se věnuje tomu, co ho naplňuje. Diváci se mohou na podzim těšit na nové díly oblíbeného pořadu Ano, šéfe!, jehož natáčení se nedávno intenzivně věnoval. Kromě práce pro média se však má co otáčet i ve svém vlastním podnikání. Už v Praze provozuje čtyři vyhlášené podniky, a tak mu toho volného času moc nezbývá.

