Slavný český herec Josef Abrhám byl dokonalým gentlemanem. Jeho život kromě práce naplňovala obrovská láska k rodině.
Soukromý život Josefa Abrháma často odrážel i jeho hereckou eleganci. Narodil se v prosinci 1939 ve Zlíně, do rodiny, která milovala umění a měla hluboké kořeny ve víře. Maminka byla talentovaná herečka-ochotnice a tatínek hudebník. Malý Pepík vyrůstal obklopený kulturou a noblesou, a přesto poznamenaný přísnou dobou komunistického režimu. Jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli, jako dítě byl plachý, citlivý a jeho pískání se stalo inspirací pro sochaře Jana Habartu, který vytvořil plastiku Pískající chlapec.
Cesta na jeviště
Abrhám původně uvažoval, že půjde ve stopách svého dědečka faráře, ale nakonec zvítězila láska k divadlu. Po maturitě zkoušel štěstí na hereckých školách. Politické překážky překonal svým talentem a podporou Andreje Bagára. Nejprve studoval v Bratislavě, poté na DAMU, kde studoval mezi spolužáky, jako byli Jiří Krampol či Daniela Kolářová.
Ještě během studia získal první filmovou zkušenost ve snímku Velká cesta (1962) a po promoci nastoupil do Divadla na Vinohradech, později do Činoherního klubu, kde strávil 27 let. Jeho charisma přitahovalo publikum i kritiky. Filmová kariéra následovala paralelně: od 60. let hrál s režiséry nové vlny, jeho civilní styl a jemný humor byly nezaměnitelné. Diváci milovali například jeho roli plachého učitele Jandy ve Marečku, podejte mi pero! a seriálového primáře Arnošta Blažeje v Nemocnici na kraji města.
Osudová láska
Na začátku 70. let se jeho život změnil setkáním s Libuší Šafránkovou, křehkou kráskou z Tří oříšků pro Popelku. Než se setkali na jevišti, sledovali se tajně v hledišti, až jim v roce 1976 přeskočila jiskra a vzali se. Jejich vztah vydržel 45 let. „Točit s Pepou je pro mě jistota,“ řekla Šafránková pro Život v Česku a zdůrazňovala vzájemnou důvěru. Syn Josef mladší a vnoučata doplnili rodinné štěstí, které Abrhám s Libuškou chránili před veřejností.
Když v červnu 2021 zemřela Libuše Šafránková, Abrhámova životní energie vyhasla. Na pohřbu seděl pohublý, mlčel a jeho smutek byl hmatatelný. Vzpomínky, které si nesl desetiletí, se staly břemenem: ztráta životního partnera může u lidí skutečně ovlivnit zdraví, tzv. „syndrom zlomeného srdce“ je potvrzený lékařskými studiemi, kdy intenzivní stres a smutek mohou vést k infarktu nebo oslabení imunitního systému.
Ztráta, která zlomí srdce
Vliv osudové ztráty na psychiku je obrovský. Člověk prožívá hlubokou depresi, ztrácí chuť k životu, jeho tělo reaguje únavou, nespavostí či zhoršením již existujících nemocí. Psychologové potvrzují, že citová ztráta, zvlášť po dlouhém a harmonickém vztahu, může doslova zkrátit život. V případě Abrháma se bolest smíšená se zdravotními komplikacemi stala osudnou.
Netrvalo ani rok a 16. května 2022 Josef Abrhám zemřel v mělnické nemocnici. Jeho odchod je symbolem nejen ztráty výjimečného herce, ale i člověka, jehož životní příběh ukazuje, jak hluboké může být spojení dvou lidí.
