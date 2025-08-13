Lucie Benešová je velmi energická žena, která nerada zahálí. A před pár lety se rozhodla realizovat prostřednictvím stavby krásné roubenky. Ta se jí opravdu moc povedla.
Lucie Benešová se narodila v roce 1974 v Praze. Známe ji jako herečku, která působí v divadle i v televizi (například seriály Slunečná a Vinaři), dabérku i výtvarnici. Ale hlavně jako ženu s velmi energickou povahou. Vdaná je za Tomáše Matonohu, a to od roku 2004. Lucie je matkou čtyř dětí a má už i dvě vnoučata. Rodina je smyslem Luciina života, avšak patří do ní i dva psi a tři kočky. A samozřejmě chalupa Beneška. Herečka se rozhodla nechat postavit od základů stylovou roubenku. Vycházela přitom ze svých vzpomínek z dětství i z obdivu k tradiční architektuře. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak se jí dílo nakonec podařilo.
Chalupářský sen Lucie Benešové
Chalupaření není pro Lucii Benešovou jen tak obyčejný koníček, je to pro ni dnes už životní vášeň. Ale to neznamená jenom na chalupě žít. U Lucie to znamenalo se na stavbě roubenky vlastnoručně podílet. Vzít do rukou nářadí a doslova je přiložit k dílu. Lucie Benešová totiž naprosto miluje kutilství. Ale také přírodu, klid a venkovskou atmosféru. „V Benešce můžeme sdílet klid, přírodu, pohodu a radovat se ze společných výletů po úchvatném jizerském okolí,“ zmínila herečka. Chalupy má přitom dvě a ještě by se jí líbil statek, kde by chovala zvířata.
Pro stavbu roubenky si vybrala lokalitu v Jindřichově v Jizerských horách. „Jezdili jsme tam na prázdniny, měli jsme tam roubenku, o kterou jsme pak přišli. A ten pozemek, na kterém stavíme, je hned vedle ní. Proto se to všechno stalo, proto ty Jizerky. Asi jsem v sobě měla nějakou touhu vrátit se,“ svěřila se před časem pro IDnes.
Stavba chalupy trvala dva roky a Lucie se na ní podílela velkou měrou. Roubenka má osm místností, odhalené dřevěné trámy, masivní starožitný nábytek, vanu v ložnici a venkovní vířivku pro relaxaci. Spoustu starožitného vybavení Lucie sama renovovala. Stálo to miliony, ale také kus Luciina srdce. Chalupa slouží nejen jako útočiště pro rodinu. Do velkorysých prostor se totiž vejde nejen celá rodina a přátelé, ale také hosté, kteří se tu mohou ubytovat.
Roubenka za miliony málem shořela
Avšak co čert nechtěl, tato úchvatná nemovitost málem lehla popelem. Z krbu jednoho dne vyšlehly plameny. Oheň se začal šířit a Lucie s rodinou zažili okamžiky hrůzy. Jak se to mohlo stát? „Koupila jsem levnou krbovou vložku a nechala jsem ji obezdít laikem. Pak jsem jednou vařila a ten krb prohořel. Oheň se dostal ven,“ tak Lucie Benešová dramatickou situaci podle Blesku popsala. Nakonec všechno dobře dopadlo, požár se podařilo rychle uhasit.
Na vině byl špatný komín bez vhodných průduchů. A tak se v něm akumulovalo extrémní teplo a použité okolní materiály se poškodily. V podstatě prohořely. Po požáru musel tedy být krb kompletně přestavěn, to však už Lucie pozvala profesionály. A dbá na pravidelné prohlídky komína.
Možná se budete divit, ale chalupa Beneška slouží i k pronájmu. Při ubytování budete zaplaveni luxusem. Každý pokoj je v jiném stylu – třeba pomněnkový nebo lesní, zde se Lucie opravdu vyřádila a dala si záležet při jejich dekoraci doslova na každém detailu… A jedna ložnice má přímo uprostřed i svou vanu. Ubytovat se tady může až 14 osob.
Zdroje: Autorský text, PrimaLiving, IDnes, Blesk, Instagram Lucie Benešové