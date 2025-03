Po operaci srdce sbalil šéfkuchař Kašpárek své ženě kufry

Z nemocnice ji vezla kamarádka, doma na Andreu Kašpárkovou čekaly sbalené kufry. Není to tak dávno, co si starostlivého manžela pochvalovala.

Manželé Kašpárkovi si dali pauzu. Přitom to není tak dávno, kdy se Andrea dočkala od svého manžela luxusního uvítání poté, co se po mozkovém infarktu vrátila z nemocnice. Teď jí však měl sbalit kufry a oznámit, že je konec. Lidé spekulují, že by v tom mohla hrát roli jiná žena, Kašpárek však mluví o tom, že toho na ně bylo v poslední době příliš moc. Osobnosti.cz se snažily zjistit podrobnosti o celé situaci a naše redakce se také obrátila na čtenáře s otázkou na jejich názor na rozchod této dvojice.

Po infarktu mozku ji doma čekalo královské přivítání

Andrea Kašpárková má za sebou velmi nelehké období, nejen co se zdravotních potíží týká. V únoru ji postihl mozkový infarkt a musela být rychle hospitalizovaná v nemocnici. Všichni se obávali o její zdraví. Když ji propustili, čekalo ji doma královské uvítání v podobě výzdoby z okvětních lístků růží a luxusních dárečků. V tu dobu si asi ještě libovala, jakého má pozorného muže. Jen o pár týdnů později však musela do nemocnice znovu, kvůli operaci srdce. Druhý návrat domů se však nesl v úplně jiném duchu.

„Je to strašná komedie, málokdo tuší, co se za zdmi odehrává a jakým peklem si Andrea prochází. Po operaci srdce, kdy potřebovala klid, si procházela tím, že musela řešit, kam z nemocnice půjde. Manžel jí oznámil, že je konec a že v domě už nemá co dělat,“ tvrdil podle deníku Blesk zdroj z jejich okolí. Kašpárek k nečekanému rozchodu uvedl, že toho na ně bylo moc. „Jsme stále spolu, rozvod se nekoná, ale máme pauzu, pokud se to tak dá říct,“ potvrdila i Andrea.

Zatím zůstávají společně ve svém domě

V domě podle všeho nakonec zůstala, ovšem v nemocnici ji musela vyzvednout kamarádka. Ačkoliv neznáme bližší podrobnosti, mnoho lidí se domnívá, že Kašpárek možná pálí za nějakou mladší ženou a sláva mu příliš stoupla do hlavy. S manželkou se dali dohromady v roce 2015 a o pět let později se vzali. Mají čtyřletého syna a oba také ještě děti z předchozích vztahů.

Na názor nečekaného rozchodu Kašpárkových jsme se zeptali také našich čtenářů. „Poprvé ztratil v mých očích kredit, když jsem ho viděla dělat reklamu na jeden kostkový bujón, podruhé, když se zbavil kamarádů a vystoupil ve vlastním soutěžním pořadu, ale odkopnout po deseti letech nemocnou manželku?“ nechápala paní Laďka S. z Prahy. „Bohužel prošel standardním procesem zblbnutí z vlastní slávy, a to v přímém přenosu. Je to škoda,“ domnívá se Šárka H. rovněž z Prahy. „Žena už mu nemůže sloužit, jak by chtěl, je nemocná, tak se s ní rozejde,“ měla jasno Petra H. z Olomouce.

