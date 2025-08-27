Jiří Macháček žije spokojený rodinný život. Už více než 25 let má krásnou partnerku, se kterou vychovává dvě děti – dceru Bertu a syna Antonína.
Jiří Macháček si v průběhu let vysloužil pověst bohéma, který rád baví společnost. Bary mu nejsou cizí a rozhodně je znám tím, že si užívá život plnými doušky. Někteří by možná usuzovali, že s velkým zájmem žen se do vážného vztahu hrnout nebude, ale opak je pravdou. Jiří Macháček je totiž už více než 25 let ženatý a žije spokojený rodinný život.
Za ženu má animátorku
Jiří Macháček strávil spoustu času v barech a právě v nich nakonec našel i svou osudovou lásku. Stalo se tak po odehraném představení, když narazil na o dvanáct let mladší Kristinu Dufkovou. Ta ho okamžitě zaujala svým půvabem, on ji zase odzbrojil svým šarmem a perfektním smyslem pro humor. Nakonec přeskočila pomyslná jiskra, pak přišlo první rande a nakonec z toho vznikl vztah, který trvá už déle než čtvrt století.
Kristina studovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a následně se přesunula na Vyšší odbornou školu filmovou v Písku. Tam se začala věnovat animacím a následně její cesta směřovala na FAMU, kde od roku 2000 do roku 2010 pokračovala ve studiu animací. Letos si pak připsala do svého životopisu nebývalý úspěch – za animovaný film Život k sežrání si totiž odnesla ocenění Český lev.
Manželství se mu zprotivilo
Ačkoliv je spolu pár už více než 25 let, ke svatbě se neschyluje a Macháček nemá na ženění ani pomyšlení. Může za to především negativní zkušenosti z minulosti – Jiří Macháček si totiž musel předtím, než Kristinu poznal, projít rozvodem. „Jirka je rozvedený, po jedné zkušenosti už se nechce znovu ženit, nevěří v instituci manželství,“ popsala tenkrát Kristina pro iDnes a jeho rozhodnutí naprosto chápe a respektuje.
Koneckonců, ke štěstí úřední potvrzení není potřeba. Společně vychovávají dvě děti – dceru Bertu a syna Antonína a ačkoliv jsou společně k vidění jen zřídka, očividně jim to velmi klape a jejich pětadvacetileté výročí je toho jen důkazem.