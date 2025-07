Leoš a Monika Marešovi náhle zmizeli ze společenského života. Letos ani do Varů nezavítali. Fanoušci mluví o krizi.

Stálice českého showbyznysu Leoš a Monika Marešovi se náhle stáhli z veřejného života. Kdo by čekal, že se zúčastnili letošního ročníku karlovarského filmového festivalu, bylo by to marné, protože dokonce ani na takovou událost, kterou si nenechá ujít většina českých celebrit, nedorazili. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jestli je snad něco pravdy na tom, že prožívají krizi. Ve společnosti nebyli dlouho viděni, a dokonce i Marešův instagramový profil už několik měsíců zahálí. Přitom byl dříve neoficiálně korunován na „krále českého Instagramu“.

Fanoušci jsou zvědaví

Fanoušci manželského páru začínají být znepokojení, a především stále více zvědaví, co se u Marešů děje. Všechno odstartovalo nevydařeným představením muzikálu Jesus Christ Superstar v pražské O2 areně, kde Mareš vystupoval jako promotér a moderátor. Návrat rockové opery i s jejími pěveckými hvězdami, Kamilem Střihavkou, Bárou Basikovou a Danem Bártou, totiž nedopadl úplně podle představ.

Vlastně to bylo ještě horší, kritici i samotní diváci rozcupovali představení na kusy. Selhala především technická kvalita. Publikum si stěžovalo na příšerné ozvučení, přirovnali jej k hudbě jako na maturitním plese. Jak se zdá, Mareš kritiku příliš nezvládl a náhle jeho instagramový účet, kde jej sledoval přes milion lidí, začal stagnovat. V tu dobu se začalo spekulovat i o krizi v manželství s jeho ženou Monikou. Ta ovšem živě v ranní show vše vysvětlila a rozhodně se nebála upřímnosti, jak je u ní zvykem.

Musí vše dělat na 100 %

„Dali jste mu na zadek s tím Jesusem, on se urazil. Takže za prvé byl zhrzený a ublížený, a za druhé, neumí dělat Instagram, aniž by v něm neležel celý den. To je jak s prací: Buď jede na sto, nebo na nulu,“ vysvětlila Monika. Stejně tak se nebála zmínit údajnou aféru jejího manžela s jeho asistentkou, která se šířila internetem.

Monika uvedla na pravou míru, že o žádné krizi v manželství nemůže být řeč a že svému manželovi věří. Celé je to totiž trochu jinak, než jak média prezentují. Manželé se domnívají, že za vším stojí Marešův bývalý asistent, jenž se cítil zhrzen poté, co se jejich pracovní cesty rozešly a moderátor si najal novou asistentku. Jejich fanoušci se tedy nemusí bát, zdá se, že Marešovi si žijí i nadále šťastným manželským životem, ovšem v současné době ne tolik na očích veřejnosti.

