Manželka Patrika Hezuckého Nikola hledá na Benešovsku bezbariérový dům k pronájmu na jeden měsíc. Moderátorovi fanoušci jsou vyděšení.
Situace kolem moderátora Patrika Hezuckého stále neutichá, spíše naopak. Spekulace o jeho zdravotním stavu, jenž se ve skutečnosti zdá závažnější, než bylo před několika dny prezentováno, jak redakci Osobnosti.cz přijde, nabírají na obrátkách. Přispívá k nim i nekontrolovatelný pláč jeho kolegy a kamaráda Leoše Mareše ve vysílání Ranní show Evropy 2 i Hezuckého manželka, která na svůj Instagram vložila fotografii rodiny a přidala dramatický popisek. Teď hledá na měsíc ubytování.
Manželka hledá bezbariérové bydlení
Nikola Hezucká, manželka Patrika Hezuckého, se snaží využít sílu sociálních sítích a skrze ně vyslala požadavek, který moderátorovy fanoušky ještě více vyděsil. „Nevíte, nemáte někdo k pronájmu na měsíc dům na Benešovsku? Hlavně bezbariérový, s více ložnicemi. Sice pochybuji, že tady něco takového najdu, ale zkusit to musím. Abych si to hledala na internetu nějak nemám sílu,“ žádala uživatele internetu Hezucká.
Proč? Co se děje? Moderátor před pár dny sdílel fotografii, podle pozadí patrně z nemocnice, kde se ohlásil svým fanouškům a vysvětlil, proč nebyl přítomen v ranním vysílání. Má antibiotika a za týden prý bude v pořádku. Jenže teď jeho manželka hledá na měsíc bezbariérové bydlení s velkým prostorem. Ví se, že se Hezucký pohybuje na invalidním vozíku. Jako vysvětlení podal, že rapidní úbytek váhy, o který se snaží záměrně, má na svědomí špatnou pohyblivost a slabost jeho nohou.
Všichni se obávají nejhoršího
Všem už je jasné, že tady nejde jen o snahu zhubnout, Hezucký je nemocný, veřejnost však netuší, jak moc je to vážné. Nicméně chování Leoše Mareše i moderátorovy manželky značí, že situace je mnohem horší. Marešova slova v nedávné Ranní show Evropy 2 vyděsila spoustu posluchačů. U Hezuckého na chalupě trávil čas s rodinou i kolegyní Katkou Říhovou.
Jejich chování, slova a výběr písní ve vysílání, to všechno v podstatě vyznělo, jako kdyby se s Hezuckým loučili. My všichni doufáme, že se ve svých myšlenkách mýlíme a Hezuckého vtípky v rádiu nás brzy budou zase doprovázet ráno cestou do práce.
Zdroj: Autorský text, Instagram Nikoly Hezucké, Evropa 2