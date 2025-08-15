Radoslav Brzobohatý byl charizmatický člověk s hereckým instinktem a nezaměnitelným hlasem. Zesnul pouhý jeden den před svými osmdesátinami.
Už to bude 13 let, co jeden z velikánů české filmografie a divadelního umění odešel do hereckého nebe. Tehdy česká kulturní scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. A nezanechal smutek jen v srdcích rodiny, ale i v nás, věrných divácích. Milovali jsme ho pro jeho schopnost ztvárnit postavy s hlubokým zaujetím, pro jeho smysl pro humor i jeho lidskost. Ještě, že filmové role zůstávají, a my na něj můžeme vzpomínat. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak s manželkou Hanou Gregorovou bydleli.
Radoslav nežil vždycky v luxusu
V manželství s Jiřinou Bohdalovou žili v pražské rodinné vile. Po rozchodu se Radoslav odstěhoval do pronajatého bytu. Když se rozváděli, Bohdalové zůstala vila a Brzobohatému připadl rodinný domek v obci Kořenov, na pomezí Jizerek a Krkonoš. S další partnerkou, Hanou Gregorovou, a její dcerou žili zpočátku rovněž v pronájmu, píše web Blesk.
Život v Říčanech
Luxusní vilu v Říčanech si Radoslav Brzobohatý s Hanou Gregorovou pořídili až později a žili v ní do Radoslavových posledních dní. K tomuto menšímu městu kousíček za Prahou se upíná mnoho umělců. A proč by taky ne?! Jsou prakticky na venkově, a přitom mají do Prahy za prací, co by kamenem dohodil.
Říčanská vila měla dispozici 6+kk a rozlohu 242 m2. Moderní otevřený koncept umožnil z kuchyně volný přechod do obývacích prostor. Ložnice byly čtyři. K domu náležela rozlehlá zahrada s krytým bazénem, který si rodina jaksepatří užívala. K posezení byla zřízena velká pergola a v zimní zahradě si rodina dopřávala relax ve vířivce. Na pozemku byl ještě malý domek, který měl plochu 55 m2 a dispozici 2+kk. Do garáže se pak vešla dvě vozidla.
Nemovitost na prodej
Po smrti Radoslava ve vile ještě Hana Gregorová nějakou dobu žila. A navíc nechala za Prahou postavit ještě další tři domky. Jeden pro sebe a další dva pro dceru Rolu a syna Ondřeje. Děti však její dárek odmítly, píše web AhaOnline. A paní Gregorové zůstaly na krku čtyři domy.
Tak si časem pořídila v centru Prahy luxusní byt s terasou a vilu se rozhodla prodat. Realitní kancelář tehdy nabídla 22 milionů korun. Dnes bydlí Hana Gregorová v Maďarsku, v domě v menší obci Rajka poblíž slovenských hranic. O velký pozemek a samotu rozhodně nestála, takže zvolila řadovku a je maximálně spokojená. Vyhovuje jí, že má sousedy opravdu blízko. A na Brzobohatého vzpomíná jako na toho nejlepšího muže.