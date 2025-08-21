Herečka Veronika Žilková už není sama. Po rozchodu s Josefem Holomáčem se po jejím boku objevil scenárista Ivan Hubač.
Každým dnem jsme to čekali a stejně jako fanoušci jsme si i my v naší redakci Osobnosti.cz všimli, že spekulace o nové lásce oblíbené herečky Veroniky Žilkové se potvrdily. Ta se totiž v posledních týdnech objevuje ve společnosti známého tvůrce, jehož jméno je spojeno nejen s rodem Hubačů, ale i s mnoha úspěšnými filmovými a televizními projekty.
Nový vztah po rozchodu
Na konci roku 2024 ukončila Žilková vztah s muzikantem Josefem Holomáčem a její soukromí se zdálo být opět plné nejistoty. Jenže už na jaře 2025 ji život zavedl do společnosti Ivana Hubače, syna slavného scenáristy Jiřího Hubače. Zamilovaný pár poprvé veřejně vyrazil na hory do Krkonoš, kde je zachytili fotografové.
Dlouho se přitom spekulovalo, zda je herečka znovu zadaná. Sama otázky novinářů spíše obcházela, ale oficiální potvrzení nakonec přišlo. „Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou, a Veronika tam byla s vnoučaty,“ uvedl Hubač pro Blesk.
Sympatie přerostly v lásku
Ivan Hubač se netají, že ho Žilková oslovila nejen profesně. „Veroniky si vážím nejen jako herečky, velmi se mi líbil film Zapomenuté světlo nebo její poslední film Spolu. Ale potom, co jsem ji blíže poznal, si jí vážím jako člověka. Odzbrojilo mě, že si vzala kdysi dvě malé děti z dětského domova a poskytla jim až do doby jejich dospělosti domov. Kolik je těch, kteří by tohle dokázali? Já to rozhodně nejsem…,“ svěřil se scenárista.
Vztah navíc získal podporu i v jejich rodinách. „Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ dodal.
Hubač si prošel ztrátou
Hubač je vdovcem. Rakovina mu vzala nejen manželku, ale v krátkém sledu i otce. Dlouho se zdálo, že zůstane uzavřený ve svém vlastním bolavém světě, ale právě náhodné setkání se Žilkovou mu prý dodalo novou sílu. Podle jeho slov byla samota po ztrátě partnerky vyčerpávající a nový vztah mu přinesl tolik potřebnou oporu. Známý je i pod pseudonymem Ivan Hejna, pod nímž tvořil scénáře pro televizi. Za sebou má desítky projektů, mezi nimi seriály i samostatné filmy, a v české filmové branži se těší respektu nejen díky rodinnému jménu.
Nová etapa pro oba
Pro Žilkovou je vztah s Hubačem další životní kapitolou po bouřlivém manželství s Martinem Stropnickým a po krátkém partnerství s Holomáčem. Tentokrát však po jejím boku stojí muž, který sám zná cenu rodinných vztahů i ztráty. Jejich spojení proto mnozí vnímají jako přirozené vyústění letitých přátelských vazeb.
I když je jejich vztah zatím relativně čerstvý, dvojice se už společně objevuje na veřejnosti a netají se vzájemnou náklonností. Podle blízkých přátel jim přejí i jejich děti, což bývá u nových partnerských svazků v pozdějším věku klíčové.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, Blesk, Instagram Blesk.cz