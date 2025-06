Rudolf Hrušínský mladší je součástí seriálu Ulice již od samého počátku. Poprvé po 20 letech však padlo podezření, že by měl skončit.

Fanoušci divácky oblíbeného seriálu Ulice, který se těší vysoké sledovanosti už přes 20 let, vyjádřili obavy nad odchodem jedné z nejoblíbenějších postav, která se v seriálu objevuje již od prvního dílu až doposud. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, pana Vlastimila Peška ztvárněného Rudolfem Hrušínským mladším v poslední době sužují vážné zdravotní problémy, které přinesly řadu spekulací.

Možný odchod Peška z Ulice

Herec Rudolf Hrušínský mladší se k celé situaci vyjádřil a své fanoušky uklidnil. „Pořád mě Ulice baví! A jak to vydržím? Když jsem u divadla vydržel přes 55 let a přes 55 let jsem točil televizi a filmy, tak snad vydržím ještě dalších pár let v Ulici,“ vyjádřil herec přání v rozhovoru pro Blesk. Ulice je pro něj kusem života, který je těžký opouštět, a rozhodně to nemá v plánu. Navíc kvůli Ulici odmítl celou řadu jiných hereckých rolí, tak moc je s ní spjatý.

Zdravotní problémy trápí i Hrušínského

Herec toho má se svou postavou mnoho společného, oba sdílejí obrovskou vášeň pro rybaření. Bohužel ale také oba trápí zdravotní problémy, kvůli nimž musejí pravidelně navštěvovat lékaře, někdy dokonce dojde i na hospitalizaci. Pana Peška poslal do nemocnice kolaps, zatímco Hrušínského mladšího trápí chronická nemoc krve, která se vždy jednou za čas vrátí. Již se s ní léčil v minulosti a lékaři z vinohradské hematologie mu vždy doporučují, aby se více šetřil.

Klid by však zahrnoval i vzdát se některých svých hereckých aktivit, které ho vytěžují nejvíce, což je právě Ulice. Ale to se podle Hrušínského slov nikdy nestane. Naopak. Sám se domnívá, že právě konec práce by pro něj mohl mít negativní následky. Natáčení mu dává smysl a zřejmě i sílu. „To je celý Ruda! Dokud úplně nepadne, bude chodit na ryby a bude točit,“ řekla o svém kolegovi a kamarádovi herečka Jaroslava Obermaierová pro AhaOnline. Odpočinek si pak dopřává v Plané nad Lužnicí, kde rybaří a užívá si přírody.

Rudolf Hrušínský mladší rozhodně není člověk, který by si neustále na něco stěžoval, spíše naopak. „Já se cítím dobře. Ale to jsem se cítil, i když mně bylo blbě. Já se cítím dobře pořád,“ uvedl pro TV Nova. Své zdraví by ale neměl brát na lehkou váhu, chronická anémie neboli nedostatek červených krvinek je vážné onemocnění, které má negativní vliv nejen na fyzické zdraví, ale i to psychické. U pacienta se může objevit extrémní únava, slabost, závratě a dušnost.

Zdroj: Autorský text, Blesk, TV Nova, AhaOnline, Healthline