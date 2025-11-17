Dcera filmové Blaženy žije překvapivý život. Anna Marie Kánská našla po boku podnikatele Richarda Chlada jistotu a klid.
Když se Anna Marie Kánská poprvé objevila vedle o celou generaci staršího podnikatele, rychle se jejich vztah stal terčem veřejné kritiky. Přestože jejich věkový rozdíl vyvolal poněkud poprask, oba partneři už dlouho dokazují, že jejich vztah je o stabilitě, respektu a společném tempu, které jim vyhovuje. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak dnes mladá inženýrka žije a co ji spojuje s mužem, který patří do českého byznysového zákulisí.
Láska pod drobnohledem veřejnosti
Od počátku byla dvojice především na sociálních sítích pod tlakem. Anna Marie čelila ironii a nevybíravým poznámkám, především o zlatokopectví, kvůli kterým si nakonec profil uzamkla. Přesto se nenechala zlomit a dál se prezentovala jako vyrovnaná žena, která si svůj život řídí sama.
Její manžel ji v tom dlouhodobě podporuje a často zdůrazňuje harmonii jejich vztahu. „Konečně mám klidný, vyrovnaný vztah, který trvá už 5 let a nespadl do žádného stereotypu… doma je totální pohoda,“ uvedl Richard Chlad pro Blesk. Svatbu na Maledivách měli jen v úzkém kruhu. „Svědci přiletěli z Česka… takže to bude opravdu takový klídek a pohoda,“ popsal Chlad. Dojemné bylo i to, že překvapivě přiletěla i nevěstina matka Veronika Kánská.
Problémy dělá příjmení, hádky ani ne
„Myslím, že jsme si to všichni opravdu užili. Jak se říká, sedm nocí a sedm dní propít, to jsme absolvovali zdárně. Užili jsme si to i s adrenalinovými zážitky,“ hodnotila nevěsta pro IDnes. Ani luxusní zázemí však nezajistilo, že půjde všechno hladce. Anna Marie brzy zjistila, že kombinace dvou příjmení není právě šťastné rozhodnutí. Při vyplňování jakýchkoli dokumentů ji trochu jímá vztek. Ale ani administrativní trable jejich manželství nezničí.
Hádky se u nich doma také samozřejmě občas objeví a Anna Marie přiznala, že to ona je ta, která častěji vybouchne. „Tak především jsem netrpělivá. Chci všechno hned. A když mi něco nejde a já jsem taková hodně, že ráda vyhrávám. A když mi něco vyloženě nejde, tak se hodně vztekám. Ale zase rychle z toho vzteku vystřízlivím,“ popsala pro Extra s tím, že spory jsou schopní vždy rychle vyřešit. Kromě toho žijí překvapivě normálním životem, pracují a hodně času tráví doma, protože mají rádi klídek.
Podnikatel, který přitahuje pozornost
Kauzy, závody i luxusní vozy – to všechno si spojují lidé s jeho jménem. Richard Chlad, známý byznysmen a automobilový nadšenec, dlouhá léta provozoval úspěšný luxusní autosalon, vlastnil řadu exkluzivních vozů a pohyboval se mezi tuzemskou elitou. Nikdy se netajil okázalým životem.
Dnes pár žije v domě, který Veronika Kánská popsala s humorem jako „dům 60+1 a level milion“. Cestují, pracují a plánují svou budoucnost bez ohledu na okolí. Přes počáteční pochybnosti veřejnosti se ukazuje, že dcera filmové Blaženy našla nejen peněžní zázemí, ale i pevný vztah, který jí dává klid, podporu a prostor pro vlastní rozvoj. A zdá se, že právě to je pro Annu Marii Kánskou nejcennější.
