Ján Zákopčaník si vybudoval zářnou kariéru na ČT, kterou bohužel ukončily neshody s novým vedením.
Relaci o počasí si svého času žádný divák nedokázal představit bez osobnosti České televize Jána Zákopčaníka, jak si pamatujeme i v redakci Osobnosti.cz. Jeho legendární pozdrav „Slunci v duši!“ se stal ikonickým. Škoda, že ho musel na čas přestat používat. Televize mu to totiž zakázala. Nakonec odešel z ČT kvůli vzájemným neshodám.
Přízeň diváků
„Pěkný den a slunce v duši!“ – tak se loučil se svými diváky u televizních obrazovek Ján Zákopčaník při každé relaci o počasí. Jeho upřímný projev si lidé rychle oblíbili a předpovědi na příští dny si už bez něj málokdo dokázal představit. Po studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se vydal na cestu meteorologie, která mu nakonec zajistila místo v České televizi.
Ta mohla být ráda, že Zákopčaníka přijala, rychle totiž pochopila, že si umí získat srdce diváků jako nikdo jiný a i zdánlivě nudné zpravodajství o počasí je schopen pozvednout na novou úroveň. Byl za to v letech 1998–2000 dokonce třikrát po sobě oceněn cenou Rosnička.
Konec legendárního pozdravu
Jaké zklamání na jeho fanoušky čekalo, když v roce 2001 přestal používat svůj osobitý pozdrav na rozloučenou. Jeho příznivci byli v šoku, nikdo nechápal, co se stalo. Vždyť právě jeho slova na konci pořadu byla ta, díky kterým se stal tolik oblíbeným u diváků. Další šok přišel, když Zákopčaník ukončil své působení na České televizi. Jak později moderátor uvedl, šlo o neshody s novým vedením ČT.
Slavný pozdrav musel vyškrtnout ze svého repertoáru kvůli firmě Benedikt Club, vyrábějící bylinný likér, která stejná slova používala jako svůj slogan. V tomto případě se však Zákopčaník nevzdal, a nakonec získal na svůj pozdrav ochrannou známku od Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví. Stal se jeho značkou a on ho mohl nadále používat.
Jenže posledním hřebíkem do rakve pro něj bylo nové vedení ČT, s nímž se nedohodl na podmínkách svého působení v pořadu Dobré ráno. Televize mu chtěla rozšířit úvazek, ale v té době se už Zákopčaník potýkal se zdravotními problémy, které mu neumožňovaly takové pracovní nasazení. Nedalo se nic jiného dělat, musel z ČT odejít. Následně pracoval v Rádiu Blaník a také jako letecký meteorolog pro Český hydrometeorologický ústav. Ján Zákopčaník zemřel ve věku 63 let dne 22. června 2022.
