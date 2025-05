Markéta Pekarová Adamová se po dovolené v Tatrách vrátila do práce a lidé chválí její vzhled. Vypadá svěže a odpočatě.

Není to tak dávno, kdy jedna z nejvýraznějších českých političek Markéta Pekarová Adamová přišla s nečekaným oznámením, že již nebude kandidovat do Sněmovny a nezúčastní se ze zdravotních důvodů předvolební kampaně. Samozřejmě i nás na Osobnosti.cz zajímá, jak na tom předsedkyně TOP 09 je, po návratu z dovolené ale vypadá velmi dobře.

Všechny šokovala svým rozhodnutím

V únoru letošního roku Markéta Pekarová Adamová všechny šokovala oznámením, že již nebude ze zdravotních důvodů kandidovat do Poslanecké sněmovny v nadcházejících podzimních volbách. Uvedla, že lékaři jí nedoporučili pokračovat v politické funkci především kvůli jejímu zdravotnímu stavu, který nijak blíže nespecifikovala. Nicméně stres spojený s její prací zřejmě způsobil, že došlo k jeho zhoršení, spekuluje Blesk.

„Jelikož jsou to zdravotní důvody, které mě k tomuto rozhodnutí vedou, tak se samozřejmě výrazně snažím přemýšlet nad svým každodenním programem a ulevovat si v tomto slova smyslu,“ řekla Pekarová Adamová v pořadu Interview ČT24. Zároveň uvedla, že návrat teď příliš neřeší. Nicméně přiznala, že ji láká diplomacie, v níž vidí smysl a možnost pomáhat.

Jak je na tom Pekarová Adamová dnes

Je logické, že všechny – jak příznivce Pekarové , tak i její odpůrce – zajímá, jak je na tom z hlediska zdravotního stavu dnes. Fotografie, které se v poslední době objevují, především po její dovolené na Slovensku, totiž ukazují zcela jinou, novou Markétu Pekarovou Adamovou. Fanoušci jí skládají poklony, že vypadá lépe než kdy dříve, odpočatě a svěže. Nicméně se najdou i tací, kteří jí vyčítají její pracovní zápřah.

Podle některých by se měla více šetřit. Stejně tak by ocenili, kdyby se Pekarová vyjádřila ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Nepůsobí totiž jako nemocný, ztrápený člověk. Což je ovšem jedině dobře. Voliče by nicméně zajímalo, zdali se jí už daří lépe, protože podle všeho se zdá, že ano.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Interview ČT24, Instagram Markéty Pekarové Adamové