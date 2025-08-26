|

Roman Vojtek vyměnil těhotnou manželku za krásnou zpěvačku. Vychovávají spolu 2 syny

 Jiří Vaněk |  26. 8. 2025 |  Celebrity
Roman Vojtek má za sebou velmi složité období a dokonce si prošel i veřejným lynčem za to, že opustil svou těhotnou manželku.

Roman Vojtek patří mezi nejoblíbenější české herce a pro mnohé fanynky se dokonce řadí i mezi ty nejpřitažlivější. Stále si totiž drží svůj šarm a jen málokdo by tak tipoval, že sympatický herec letos oslavil už 53. narozeniny. Na nedávných fotografiích, které sdílel na svých sociálních sítích, vypadá nejen elegantně, ale především šťastně – zvlášť po boku manželky. Ne vždy tomu tak ale bylo a v minulosti si v osobním životě prošel dost dramatickým obdobím.

Roman Vojtek zažil trnitou cestu za láskou

Zpětně by se těžko hledal okamžik, který Romanu Vojtkovi změnil život nejvíce. Jedním z nich však bezpochyby byl rozchod s první manželkou Terezou, od níž odešel v době, kdy čekala dítě. Tento krok se velmi rychle objevil na titulcích předních českých časopisů a že by se setkal s pochopením, se rozhodně říct nedá. Ba naopak – Roman se okamžitě stal terčem kritiky a někteří se k němu pak otočili zády.

Chápu, že z vnějšího pohledu je toto jednání naprosto neakceptovatelné, hnusné a neomluvitelné. To, co se stalo, nebylo plánované,“ vysvětloval tehdy pro Blesk, kterému tenkrát nabídl exkluzivní rozhovor. Zároveň ale popsal, jak danou situaci vnímá on a co ho ke zmíněnému kroku nakonec dovedlo – respektive jaký k němu měl důvod.

Zdroj fotografie: Nextfoto, Roman Vojtek s manželkou Petrou na křtu knihy Den, kdy jsem se poznala

Pro Blesk tenkrát prozradil, že vztah chtěl ukončit už dříve a o svých pocitech se s bývalou manželkou podělil už několik měsíců před rozchodem. Sám zpětně ale přiznal, že své záměry nenaznačil důrazně: „Když jsem se jí snažil vysvětlit své pocity před nějakou dobou, tak jsem to asi neudělal dost důrazně,“ popsal pro Blesk. Důvod rozchodu byl prostý – podle svých slov nebyl šťastný a uvědomil si, že hledá něco jiného, než si myslel, že má.

Dnes je šťastně ženatý s partnerkou Petrou

Po veřejném lynči a rozvodu s Terezou se seznámil s muzikálovou zpěvačkou Petrou Vraspírovou. Zpočátku šlo pouze o kolegiální vztah, ale postupně se mezi nimi rozhořela láska. „Petra je skvělá ženská a měl jsem štěstí, že jsem ji potkal. Nic lepšího mě už potkat nemohlo,“ prozradil tenkrát Roman Vojtek.

Krásný večer vám přejí Roman a Petra Vojtkovi ❤️ #13.7.2019

Zveřejnil(a) Roman Vojtek dne Úterý 16. července 2019

Pár vztah dlouhou dobu tajil a oficiálně se začali spolu na veřejnosti objevovat až v roce 2016. O tři roky později se pár vzal na zámku v Napajedlích a novinku pak i oznámil na Facebooku. Ke sňatku jim dokonce gratulovala i Daniela Šinkorová, která s Romanem kdysi chodila. Dnes tvoří Roman a Petra rodinu se dvěma syny – Nathanielem a Vincentem. I starší děti Romana Vojtka z minulého manželství mají s Petrou skvělý vztah a prý ji vůbec nevnímají jako macechu, ale spíše jako svou kamarádku.

