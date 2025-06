Petr Svoboda byl jedním z nejkrásnějších princů českých pohádek v 80. a 90. letech. Působil také jako moderátor mnoha soutěžních pořadů, ale najednou jako by se po něm slehla zem.

Petr Svoboda patří k těm hercům, jejichž tvář je neodmyslitelně spjatá s mnoha rolemi krásných pohádkových princů. V 80. a 90. letech málem nenajdete pohádku, kde by Petr Svoboda coby krásný princ nevystupoval. Stejně tak se ale proslavil jako moderátor úspěšných soutěžních pořadů. Pak se ale náhle, téměř ze dne na den, ze světa českého showbyznysu ztratil. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, vydal se na cestu podnikání a je v ní stejně úspěšný.

Úspěšná televizní kariéra

Petr Svoboda vystudoval pražskou DAMU a své první divadelní angažmá získal v Hradci Králové. Poté se přemístil do Činohry Národního divadla, kde působil dlouhých 6 let, od roku 1984 do 1990. V televizi jste jej mohli vídat především v rolích krásných princů, zmiňme například pohádky jako Malá mořská víla, Princ Chocholouš, O třech bratřích, Paví král nebo Princ a Večernice.

Svobodu proslavil také jeho hlas. Byl velice úspěšným dabérem s charismatickým hlasem, jejž propůjčil například B. J. Hunnicuttovi ze seriálu M*A*S*H. Úspěch slavil i na poli televizní zábavy, stal se jedním z moderátorů velice populární vědomostní soutěže Riskuj! nebo pořadu vysílaném na ČT Hodina pravdy, který diváci milovali. Za jeden týden se musel některý z členů rodiny naučit náročný úkol, jejž bylo potřeba nakonec předvést v živém vysílání. Rodina si pak mohla odnést hodnotné ceny.

Co dělá Petr Svoboda dnes

Jeho kariéra byla rozjetá, přesto se náhle z televizních obrazovek ztratil. Proč tedy? Ztratil pocit svobody a dospěl do bodu, kdy si chtěl o svém pracovním životě rozhodovat sám. „Tak jsem si založil firmy, které fungují tak, jak to chci já, jak si to určím já. Také jsem zjistil, že to vlastní hraní mne až tolik nebaví, nepřináší mi to takové to uspokojení. Takže teď jsem spokojený a netoužím se už vracet. Byť jsem nedávno dostal dvě zajímavé nabídky, ale s díky a pokorou jsem odmítl,“ řekl už dříve v roce 2012 v rozhovoru pro AhaOnline.

V současné době Petr Svoboda podniká ve stavebnictví a zabývá se návrhy developerských projektů. Tak, jak byl úspěšný na poli herectví a televizní zábavy, se mu daří i v jeho živnosti. A v pořadu Barvy života na ČT vyprávěl, že i jeho děti mu dělají radost, dcera se stala lékařkou a syn se vrhl do oblasti IT.

Zdroj: Autorský text, AhaOnline, Studio Holly, Wikipedie, ČeskáTelevize