Jan Neckář se při příležitosti oslav Divadla Broadway rozmluvil o zdravotním stavu svého staršího bratra Václava.
Na nedávné zahradní oslavě Divadla Broadway zazářil i hudebník Jan Neckář (76), známý nejen jako bratr legendárního Václava Neckáře (81), ale také jako klávesista, skladatel a dlouholetý vůdce kapely Bacily. Při té příležitosti byl Jan vyzpovídán i ohledně zdravotního stavu jeho bratra a jejich společných plánů.
Chce umřít na jevišti
Je to už více než 23 let od chvíle, kdy utrpěl známý zpěvák Václav Neckář mrtvici, o které vlastně ani v osudný den vůbec nevěděl. Že se jednalo o mozkovou příhodu, mu řekl lékař až další den poté, co ho navštívil kvůli zhoršující se paměti a ztrátě schopnosti číst. Od té doby mu jsou velkou oporou syn Václav a také bratr Jan, kteří mu pomáhali dát se znovu dohromady. Bratr Jan však dlouhodobě Václava prosí, aby si dal od koncertování přestávku, a má strach o jeho zdravotní stav.
„Říká, že chce umřít na jevišti. Ale u toho já nechci být. Nebudeme si lhát, že je jeho zdraví dobré,“ prozradil Jan v nedávném rozhovoru pro magazín Super. Václava má podle všeho trápit i jeho paměť a hybnost pravé a levé ruky. „Problém se zvratnými zájmeny či rody mám dodnes. Stejně tak i s držením vidličky v levé ruce,“ přiznal tenkrát zpěvák v roce 2022. I přesto stále koncertuje, i když s mírným omezením – kvůli špatné paměti musí během vystoupení používat čtečku.
Bratři mají spoustu plánů
Ačkoliv se Jan vyhýbá koncertům svého bratra obloukem, stále je mu velkou oporou a připravuje s ním hned několik projektů. Jedním z nich je například vydání knihy, která se bude týkat vzniku legendární kapely Bacily, ve které Jan dodnes působí. Ta by podle jeho slov měla vyjít už v říjnu letošního roku.
Samotná doprovodná skupina, kterou v roce 1971 založil Václav Neckář, vznikla během přípravy koncertního programu Dr. Dam di Dam a jeho Bacily. Kapelu tvořili významní hudebníci jako Ota Petřina, Radek Pobořil, Milan Vitoch a další. Jejich diskografie obsahuje řadu desek, například Tomu, kdo nás má rád (1974), Planetárium (1977), Příběhy, písně a balady (1982–83), nebo Atlantida 99 (1987).
