Rodina Beckhamových si v poslední době prochází těžkým obdobím kvůli konfliktům se synem Brooklynem a jeho manželkou Nicolou Peltz.

Fotbalista David Beckham právě oslavil své 50. narozeniny. Zatímco fotbalová legenda oslavovala stylově s přáteli z A-listu, jídlem oceněným michelinskou hvězdou, kdy se zdálo, že se všichni dobře baví a vše je zalité slunce, v pozadí rodiny Beckhamových není všechno tak dokonalé, jak se na první pohled může zdát. Jak jsme na Osobnosti.cz také zaznamenali, chyběl nejstarší syn Davida a Victorie, Brooklyn, i se svou manželkou, herečkou Nicolou Peltz.

Vše začalo Brooklynovou svatbou

Zdá se, že spory, které v poslední době sužují rodinu Beckhamových, sahají až do svatby Brooklyna a Nicoly uskutečněné v roce 2022. Vše odstartovalo napětí mezi Nicolou a její tchyní Victorií Beckham. Hlavním bodem dramatu bylo, že Nicola neoblékla šaty navržené samotnou Victorií s tím, že návrh nebyl dokončen včas. Toto rozhodnutí však údajně Victorii ublížilo a vedlo k přetrvávajícím problémům.

Na svatbě se udála ještě jedna nepříjemná situace ve chvíli, kdy zpěvák Marc Anthony, který se nabídl, že vystoupí jako dárek pro novomanžele, vyzval Brooklyna, aby přišel k němu na pódium, a následně vyzval, aby nejkrásnější žena v místnosti přistoupila a s Brooklynem si zatančila. Všichni očekávali, že řekne jméno nevěsty, Brooklyn i Nicola plánovali tančit na píseň společně. Jenže zpěvák uvedl jméno jeho matky. Nicola tak měla pocit, že jí zničila svatbu a zastínila ji.

„Od chvíle, kdy Nicola přišla do rodiny, neprojevovala vůči nim to, co by Victoria označila za respekt,“ uvedl zdroj pro časopis Hello! v květnu 2025. „Napětí na jejich svatbě vzrostlo a tato situace pokračuje; Victoria a Nicola si moc nerozumí.“ Situace v rodině se však nedávno ještě zhoršila a Victoria přilila olej do ohně, když na rodinné akci zmínila miminko, což Nicola nepřijala příliš dobře.

Konflikt se propírá na sociálních sítích

Vzhledem k tomu, že rodina je velmi aktivní na sociálních sítích, všímaví sledující postřehli, že se uvnitř musí dít něco, co na idylickou rodinu vrhá temný stín. Mladá dvojice totiž za poslední roky vynechala spoustu důležitých rodinných událostí, včetně Victoriíných a Davidových narozenin.

David je však rozhodnutý celou situaci vzít do vlastních rukou a zpřetrhané rodinné vztahy opět spojit. V jejich rodině se neděje nic zvláštního, nic horšího, než se v běžných rodinách děje. Pouze jsou více na očích veřejnosti, která řeší každý jejich krok a rozhodnutí. Zdali se rodině Beckhamových podaří rány zahojit, ukáže čas. Jejich fanoušci jim rozhodně drží palce a posílají mnoho sil.

