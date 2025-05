Roman Skamene se rozpovídal o svém dlouholetém manželství. Možná vás to překvapí, ale nikdy své ženě nevyznal lásku.

Nedávný host v oblíbeném pořadu 7 pádů Honzy Dědka herec Roman Skamene zavzpomínal na svůj dosavadní manželský život. Překvapivě uvedl, že své manželce nikdy neřekl, že ji miluje, a pravidelně hledal povyražení u jiných žen. Proč tomu tak bylo?

Šťastné manželství? Zřejmě jak pro koho

Roman Skamene žije v manželství se svou ženou Renatou už dlouhých 44 let, sám uvádí, že šťastně. Jenže poté, co se rozpovídal o tom, co všechno během těchto let prováděl své manželce, je jen otázkou, zdali i ona považuje jejich manželství za stejně spokojené. Herec například přiznal, že své ženě nikdy neřekl, že ji miluje, vlastně ani žádné jiné.

Stejně tak ji trápil pravidelnými nevěrami, pro které má však své vysvětlení. „Nemůžeš pořád jenom s jednou. V 18 letech to nejde mít jenom jednu. Já měl jiné starosti. Ale nikdy jsem se nezamiloval. Ani svojí manželce jsem nikdy neřekl, že ji miluju. Říkám jí, že ji mám rád. A to stačí. Jsem spolu přes 50 let,“ uvedl Skamene v pořadu Honzy Dědka.

Nyní si užívají poklidný život

Hercova manželka je zřejmě svatá žena, odpustila mu jeho nevěry, finanční problémy, dokonce s ním prošla i jeho temným obdobím plným alkoholu. Život po boku Romana Skameneho tedy nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Nyní si však manželé užívají poklidný život a většinu času tráví na své milované chalupě, kde se věnují péči o zahradu, jak uvádí CNNPrimaNews.

Roman Skamene se narodil v Plané u Mariánských Lázní a k jeho úspěšné herecké kariéře přispěl i fakt, že ani v dospělosti nedosahoval vysokého vzrůstu. Z toho důvodu hrál i mnoho dětských rolí, přestože už tomu jeho věk dávno neodpovídal. Proslavily ho filmy jako Bony a klid nebo například Tankový prapor.

Zdroj: Autorský text, 7 pádů Honzy Dědka, CNN Prima News, Wikipedie