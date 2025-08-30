Lucie Anovčínová, parkuristka a bývalá partnerka fotbalisty Pavla Nedvěda, se před pár dny vdala za přítele Tomáše Kameníka.
Přestože je dělí 23letý věkový rozdíl, Pavel Nedvěd a parkuristka Lucie Anovčínová před lety prožili bouřlivý románek, který měl na svědomí fotbalistův rozvod s manželkou Ivanou, s níž má dvě děti, dceru Ivanu a syna Pavla. Vztah ovšem nevydržel a každý našel štěstí v náruči někoho jiného. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že Lucie je nyní vdanou paní.
Vztah vydržel 2 roky
Pavel Nedvěd byl se svou manželkou Ivanou dlouhých 25 let, než mu do cesty vstoupila mladá plavovlasá parkuristka Lucie Anovčínová. Bláznivě se do sebe zamilovali a Nedvědova původní rodina se kvůli románku rozpadla. Všichni si mysleli, že se jedná jen o pobláznění stárnoucí fotbalové legendy, nicméně když se spolu poprvé ukázali na veřejnosti v srpnu 2019 na parkurových závodech v Londýně, bylo jasné, že to spolu myslí vážně. Nedvěd a Anovčínová nakonec tvořili pár celé 2 roky.
Štěstí nakonec našli jinde
Vztah ovšem nevydržel a každý si šel svou vlastní cestou. Pavel Nedvěd v současnosti tvoří stabilní pár se zpěvačkou Darou Rolins a Lucie Anovčínová řekla před pár dny ANO své lásce Tomáši Kameníkovi. „Moje srdce je tak plné a jsem nekonečně vděčná všem úžasným lidem, kteří byli po našem boku. Bez našeho neuvěřitelného koordinátora by to nešlo, opravdu jsi proměnil náš sen v realitu,“ napsala Lucie na svém Facebooku ke sdíleným svatebním fotografiím.
Zatímco se slavným fotbalistou se snažili vztah udržet spíše v tajnosti, že je jejím partnerem Tomáš Kameník, nikdy neskrývala. Na sociálních sítích hojně postovala různé snímky z výletů, ať už tuzemských, nebo do zahraničí. Koncem loňského roku se také pochlubila právě s informací, že chystají svatbu.
Lucie a Tomáš se brali ve vyhlášeném zámeckému hotelu Chateau Mcely, kde vás veselka přijde až na 364 tisíc korun. K tomu můžete připočíst peníze, které pár zaplatil luxusní svatební agentuře, plus samozřejmě další výdaje spojené s uspořádáním pompézní svatby. Mezi hosty nechyběla ani Luciina kamarádka Anna Kellnerová, dcera a dědička po tragicky zesnulém miliardáři Petru Kellnerovi. Zúčastnila se také coby jedna z družiček rozlučky se svobodou uskutečněné v Londýně.
Zdroj: Autorský text, Expres, IDnes, Facebook Lucie Anovčínové