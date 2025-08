Nemanželský syn Oldřicha Navrátila se před více jak 20 lety pokusil sblížit se svým otcem. Ten se k němu však otočil zády.

Oldřich Navrátil za svůj život ztvárnil mnoho významných rolí, za tu nejdůležitější však považuje tu otcovskou. Rodina je pro něj vším. Nicméně jeho nemanželský syn Milan by zřejmě nesouhlasil. Jak sám uvedl, jeho otec se k němu nikdy nehlásil. Když se jej pokusil kontaktovat, otočil se k němu zády. Takové jednání překvapilo i nás v redakci Osobnosti.cz, proto jsme se rozhodli vypátrat, co za tím stojí.

Jeho narození považuje za podraz

Oldřich Navrátil je další osobností českého showbyznysu, kterému se skandál s nemanželským potomkem nevyhnul. Jedna noc s hotelovou recepční na Jižní Moravě skončila narozením nechtěného syna Milana, který o totožnosti svého biologického otce neměl ponětí prvních 10 let svého života. Herec o něj nejevil žádný zájem, popravdě jeho narození považoval za podraz. Nicméně k věci se postavil zodpovědně alespoň po finanční stránce a vždy řádně platil alimenty.

Pokusil se svého otce kontaktovat

Milan si nedělal velké naděje, že by jeho otec mohl v pozdějších letech změnit názor, nicméně se ho v dospělosti pokusil kontaktovat. Stalo se tak v roce 2003, když Navrátil hrál v Uherském Hradišti. Jeho syn se na něj přišel podívat a po představení ho vyhledal, aby se konečně střetli tváří v tvář. Setkání však skončilo bez výsledku. Herec se ke svému nemanželskému synovi otočil zády a poslal ho za svým právníkem.

Foto: Nextfoto, Oldřich Navrátil na TK k zahájení jubilejní 60. sezóny Studia Ypsilon

„Asi před 14 lety měl Oldřich Navrátil přestavení v Uherském Hradišti. Šel jsem za ním a řekl mu, kdo jsem. Úplně zkoprněl a už se dál se mnou nebavil,“ uvedl pro Blesk Milan. „Mrzí mě to, že se ke mně Oldřich Navrátil nikdy nehlásil. Prodělal jsem závažné onemocnění, potřeboval jsem oporu,“ dodal. „Má rodina je má žena, dcera, syn, dvě vnučky od vyženěného syna a vnuk od dcery,“ uzavřel téma rodinných vztahů herec v rozhovoru pro Blesk.

Milostný život Oldřicha Navrátila

Navrátil za první manželku pojal o 13 let mladší Dagmaru, s níž zplodil dceru Terezu. V manželství strávili dlouhých 24 let, než se jeho žena zamilovala do jeho nejlepšího kamaráda a utekla za ním. Herec však na lásku nezanevřel a po letech samoty se seznámil s inženýrkou ekonomie Monikou. Oba cítili, že je to to pravé a o dva roky od jejich seznámení se vzali a počali syna. Jejich manželství trvá dodnes a patří k velmi stabilním a idylickým.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Wikipedie