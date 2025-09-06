Dle uvedených listin v obchodním rejstříku se Ivana Gottová rozhodla navštívit notářku za účelem změny zakladatelské listiny společnosti Karel Gott Agency s.r.o.
Ivana Gottová, vdova po zpěváku Karlu Gottovi, se rozhodla k ráznému kroku. Navštívila notářku Lucii Lahodovou, aby vymazala jméno jejího zesnulého manžela ze společnosti Karel Gott Agency, s.r.o. Na Osobnosti.cz jsme se podívali blíže na to, jak to se společností vlastně je.
Jak je to s Karel Gott Agency, s.r.o.
Karel Gott v roce 2015 založil společnost Karel Gott Agency, s.r.o., jejímž účelem je spravovat zpěvákův umělecký odkaz. V době jejího zápisu do obchodního rejstříku, dne 15. července 2015, ve firmě působili dva jednatelé – manželé Gottovi. Ovšem o dva roky později, v květnu 2017, byl Karel Gott jako jednatel vymazán a společnost byla přepsána na jeho manželku, jež byla 5. června 2017 zapsána jako jediná jednatelka. Funkce Karla Gotta jako jednatele zanikla už 16. března 2016.
Vzhledem k tomu, že už od roku 2017 byla Ivana Gottová jedinou majitelkou společnosti Karel Gott Agency s.r.o., firma nebyla po smrti mistra, který skonal na podzim 2019, součástí dědického řízení. Nikomu ovšem není jasné, co se nyní děje. Dle informací z Obchodního rejstříku navštívila notářku Lucii Lahodou, aby změnila zakladatelskou listinu, jak první informoval web AhaOnline. A to tak, že z ní bude vymazáno jméno Karla Gotta.
Na základě toho to pak bude vypadat, že Karel Gott ve společnost nikdy jako jednatel ani společník nebo vlastník nefiguroval. Stejně tak nechala Gottová vymazat a upravit některé předměty podnikání společnosti Karel Gott Agency, s.r.o. Důvody, které ji vedly k tomuto rozhodnutí, zatím nejsou zcela jasné.
Vila Gott se neotevře
Se společností Karel Gott Agency, s.r.o. je také neodmyslitelně spjat projekt Vila Gott, v rámci nějž mělo vzniknout muzeum či možná spíše pamětní dům v jeho milovaném domově na Bertramce. Původně se muzeum mělo otevírat již loni, poté bylo otevření odloženo až na letošní rok. Vše vypadalo, že přípravy jsou v plném proudu, jenže pak přišla v srpnu nepříjemná zpráva.
Ivana Gottová informovala na sociálních sítích o tom, že projekt musela pozastavit. „Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott tak, jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit,“ napsala Gottová. Zda se projekt, do nějž vložila spoustu svých sil, nakonec v budoucnu rozběhne, se musíme nechat překvapit.
