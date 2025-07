Roman Šebrle může být na svého syna Štěpána patřičně hrdý. Exceluje ve fotbale a buduje si svou vlastní značku na sociálních sítích.

Druhým domovem desetibojaře Romana Šebrleho byla dlouhých 16 let Dukla, a jak se ukázalo, jablko nepadá daleko od stromu. Doma se zde cítí i jeho syn Štěpán, který sice nepropadl atletice jako jeho otec, ale fotbalu. Na Osobnosti.cz musíme říct, že ti dva by spolu mohli viset na plakátu na reklamu na otcovství. Jsou stejně úspěšní a stejně krásní.

Sportovec po otci

Štěpán už jako malý věděl, že jeho vášní bude fotbal. Neustále jako kluk kopal do míče, až mu jeho otec nechal za domem postavit malé hřiště s umělou trávou. Společně se tam proháněli, trénovali a běhali za balónem. Oba jsou sportovci tělem i duší, otec svému synovi rozhodně nenechal žádné vítězství jen tak zadarmo, každý z nich chtěl vyhrát. „Je zarputilý, stejně jako já. Máme oba takovou býčí povahu a neradi prohráváme,“ vysvětlil olympijský vítěz pro FK Dukla.

Přestože mají mezi sebou krásný vztah, jejich povahy často zapříčinily, že jeden u druhého narazil. Přiznávají, že najít společnou řeč bylo občas náročné. Šebrle svého syna velmi podporuje a věrně stojí po jeho boku. Štěpán dříve hrával v pražské Aritmě, později však na impuls svého otce pokračoval na Julisce.

Nemůže zde ale být žádná řeč o protekci, Šebrle ani Štěpán by nikdy nic takového nechtěli. Spíše naopak. Chlapec si chce vše vybojovat sám a také jeho otec požádal narovinu trenéry, aby se s jeho synem nemazlili a rovnou řekli, zdali na hraní fotbalu na profesionální úrovní má nebo ne. A jak se ukázalo, talent rozhodně má. Nebrání se ani postupu do jiného klubu. „Pokud by o mě někdo projevil zájem a Dukla by mě chtěla prodat, tak se nebudu bránit, ale teď jsem tady a jsem tu rád,“ uvedl Štěpán pro Blesk.

Myslí na zadní vrátka

Štěpán je chytrý a bystrý mladý muž. Moc dobře z domova ví, že kariéra sportovce není věčná, a proto myslí i na zadní vrátka. Stačí jeden špatný pohyb a už si nikdy fotbal nezahraje. Co ho bude živit? Proto se snaží být velmi aktivní také na sociálních sítích, zvláště na Instagramu. Se svými sledujícími sdílí pozadí profesionálního fotbalu.

„Nápad přišel minulý rok, kdy mě napadlo, že kromě Honzy Mejdra tohle v Česku nikdo nedělá. Chtěl jsem si začít budovat svou vlastní značku, motivovat mladé kluky a ukazovat jim zákulisí světa profesionálního fotbalu,“ dodal. Největší radost má, když má od chlapců, ale i dívek zpětnou vazbu a píší mu, jak se díky jeho tréninkovým plánům zlepšili.

Zdroj: Autorský text, FK Dukla, iSport Blesk, Instagram Štěpána Šebrleho