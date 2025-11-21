Ilona Svobodová, stálice seriálu Ulice, se jasně a stručně vyjádřila k odchodu Jaroslavy Obermaierové. Jednoznačně stojí za tvůrci seriálu.
Fanoušci seriálu Ulice si nemohli nevšimnout, že se v něm přestala vyskytovat jedna z hlavních postav, která byla u zrodu seriálu už v roce 2004 a setrvávala v něm dlouhých 20 let. Nejedná se o nikoho jiného než o Vilmu Nyklovou v podání herečky Jaroslavy Obermaierová. Ta si nyní postěžovala, že v seriálu přestala účinkovat kvůli přístupu TV Nova k jejím politickým názorům. Televize však něco takového odmítá, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. K odchodu herečky se vyjádřili i někteří kolegové a kolegyně.
Narušení rodinné atmosféry
Mnozí herci, kteří v Ulici účinkují již řadu let, o natáčecím place hovoří jako o druhém domovu. Zvláště ti, kteří mají tu čest setrvávat v seriálu už od jeho samotného začátku. Tou je například i herečka Ilona Svobodová, jež v Ulici hraje Jitku Farskou. Ta potvrzuje, že kolegové a kolegyně ze seriálu jsou pro ni jako rodina, panují zde přátelské rodinné vztahy a člověk nemá pocit, že by chodil do práce.
O to více jí je líto, že právě Jaroslava Obermaierová je tím největším narušitelem domácí pohody na natáčení. Svobodová stojí na straně TV Nova a vyjádřila pochopení, proč televize Obermaierovou v seriálu více upozadila. „Myslím, že se k tomu nebudu vyjadřovat. Mám na to velmi silný názor. Někdy se chovala velmi neeticky,“ přiznala Svobodová v rozhovoru pro eXtra.
Mohou za to politické názory
Ne tak docela. Televize Nova odmítá vyjádření Obermaierové, že by ji dávala méně prostoru v Ulici kvůli jejím politickým názorům, jak si sama herečka postěžovala. „Myslím, že tohle levicové smýšlení není oblíbené. Tak jsem to slízla,“ uvedla herečka pro Blesk a připomněla, že podporovala politiku Miloše Zemana, a naopak kritizovala vládu Petra Fialy. Nicméně takové nařčení TV Nova odmítá. S herečkou má stále uzavřenou hereckou smlouvu na další rok, jen je postava Vilmy Nyklové v současné době dějově upozaděna, o což podle vyjádření Novy herečka nedávno sama požádala.
Nikdo nezpochybňuje hereččino nadání a talent, nicméně většina kolegů a kolegyň z branže se shodla, že po vypuknutí ruské války na Ukrajině se Obermaierová zradikalizovala a do každého hovoru přináší politické názory týkající se Ukrajiny, Ruska, komunistů, současné vlády atd. Nikdo ji nesoudí za jiná politická přesvědčení, ale za to, že už se neumí bavit o ničem jiném, což často na place vyvolávalo nepříjemnou atmosféru.
