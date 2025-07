Jako na dovolené si může každý den připadat herečka Tereza Bebarová. Její vilka totiž díky osobitému stylu vypadá jako prázdninový ráj i v zimě.

Do stavby nového domku se pouštět nechtěli, proto hledali nemovitost, který by co nejvíce byl jako nepopsaný list. Jen tak mohla Tereza Bebarová a její rodina otisknout do domu svůj osobitý styl a vše si přizpůsobit tak, aby jim to vyhovovalo.

Divadlo, seriály i filmy

Tereza Bebarová je na umělecké scéně jako doma. Dabuje, hraje v divadle, jako ryba ve vodě je ale i před televizní kamerou. Od roku 2015 patří mezi stálé členy Divadla na Vinohradech, kde ji aktuálně můžete vidět například v představeních Lakomec, Poprask na laguně či Motýl na anténě, jak stojí na stránkách DivadlaNaVinohradech.

V soukromí se Tereza Bebarová ráda věnuje designu a na její domácnosti je to opravdu znát. Společně s partnerem Ivanem Kotmelem a dvěma dcerami – Klaudií a Sofií – bydlí už více jak patnáct let za Prahou v domku se zahradou. Stávající nemovitost si přitom vybrali především pro její univerzální podobu, kterou si tak mohli upravit podle sebe. Ani po tolika letech ale nejsou v cíli, jak uvedla pro portál Blesk, přála by si Tereza Bebarová u domku ještě skleník.

Prázdniny každý den

Kromě exteriéru, který upoutá na první pohled zářivě bílou fasádou doplněnou o modré okenice, má Tereza specifický i interiér. Zatímco prostorná rohová kuchyně je spíše standardního charakteru, třeba taková toaleta zaujme obrazy slavných mistrů. Barevné a výrazné obrazy třeba mandal pak krášlí prostory obývacího pokoje a další zákoutí, jak uvádí portál IDnes. K nim ladí i zlatá skříň, kterou si rodina nechala na míru vytvořit z týkového dřeva v Indii.

Právě díky netradiční výzdobě si rodina Terezy Bebarové připadá jako na dovolené každý den. Možná právě proto herečce ani nevadí, že pracuje z domu – na zahradě má studio, odkud s partnerem prostřednictvím magazínu Čas na TE. BE přináší lidem rady do domácnosti.

