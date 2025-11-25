Jak moc se hudební legenda Petr Janda liší od svých dětí? Jeho vztahy s dcerou Eliškou nejsou úplně typické.
Petr Janda, frontman kapely Olympic, zplodil celkem 5 dětí. Kromě syna Petra, který bohužel zemřel na rakovinu, má 4 dcery: Martu, Elišku, Anežku a Rozárku. Většina lidí zná hlavně nejstarší Martu, která se stala rovněž úspěšnou zpěvačkou. My jsme se na Osobnosti.cz tentokrát zaměřili na jeho druhou dceru, Elišku, kterou má z 12letého vztahu s reportérkou Martinou Jandovou.
Rodinka Petra Jandy
Romantický vztah Jandy a Martiny, maminky Elišky, neskončil zrovna dobře. Petr ji údajně přistihl při nevěře, což vedlo logicky k rozvodu. Jenže jak to tak vypadalo, jejich vztah byl už delší čas nefunkční a rozbitý. Přesto po letech oba našli určité porozumění a odpustili si. Janda očividně své city k ní neztratil. I po rozchodu se dle Elišky nadále vídají a udržují spolu určitý vztah.
I když s dcerou vychází dobře, přece jen nemluví o všem. „Na intimnosti se jí raději neptám… Nemám tohle intimní vyptávání rád,“ přiznal Janda v rozhovoru pro iDnes. To potvrdila i sama Eliška, o vážnějších tématech spolu úplně nekomunikují, ale jejich vztah je pevný. Janda přiznal, že nerozuměl Eliščiným sklonům k některým oborům. Zkoušela studovat biochemii, což je disciplína, která je opravdu těžká jak na znalosti, tak na čas. „Ona je šprtka… udělala zkoušky na tři vysoké školy a jedna z nich byla biochemie,“ uvedl Janda. Přiznává, že ji v jejím úsilí podporuje a obdivuje, jen tomu tak úplně nerozumí.
Eliška dnes žije spokojeně s architektem Petrem Strakošem. Seznámení s budoucím tchánem prý bylo trochu neobvyklé: „Pozvali jsme tátu na večeři a můj manžel mu koupil drahou láhev alkoholu… a klepal se, jestli mu to bude chutnat,“ popsala situaci pro eXtra.
Legendární Petr Janda
Petr Janda je bezpochyby jednou z klíčových osobností naší hudební scény. Narodil se 16. května 1948 v Praze. Od mládí si to mířil k hudbě. Byl spoluzakladatelem legendární skupiny Olympic, která vznikla v roce 1963 a patří mezi historicky nejvlivnější české kapely. Má charismatický a jedinečný hlas. Písně jako Jsi růže kvetoucí či Dej mi víc své lásky ho dostaly do paměti mnoha posluchačů. Hudba je doslova jeho vášní.
Je hodně pracovitý, což v jeho věku až překvapuje. I po 60 letech na scéně tráví většinu času ve svém domácím studiu, kde vznikly nejen novější desky Olympicu, ale i několik jeho sólových projektů. Navíc v rozhovorech několikrát zmínil, že má doma archivy plné demo nahrávek, nápadů a textů, ke kterým se vrací a některé z nich po letech opráší a dotvoří. Neodmítá koncerty a tvrdí, že ho hudba udržuje v kondici víc než sport.
Na své dcery nedá dopustit a je na ně náležitě pyšný. „Jsem hrozně rád, že tady můžu pro své děti být a lítat kolem nich. Vůbec mi to nevadí, naopak si to užívám. Samozřejmě se také nechci nechat zahanbit svou mladou ženou,“ svěřil se před třemi lety pro Extra. „Mám je hrozně rád, jsem rád, že je můžu mít, že se mi narodily a jsou zdravé. Ale zároveň je nerozmazluji, naopak je třeba trošku tlačím do učení,“ popsal dále svůj vztah k nejmladším dcerám.
