Nechybělo mnoho, aby se Dana Morávková vydala cestou sportu. Je dvojnásobnou mistryní v krasobruslení

Dana Morávková miluje pohyb, mohla být slavnou krasobruslařkou. Získala dvě ocenění juniorské mistryně.
Pokud by se Dana Morávková nevěnovala herectví a moderování, neznamená to, že bychom o ní nikdy neslyšeli. Jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli, zřejmě bychom ji vídali na televizních obrazovkách na stupních vítězů v krasobruslení, protože přesně tímto směrem se v dětství a dospívání ubíral její život. Tehdy ještě netušila, že to bude všechno úplně jinak.
Mistryně v krasobruslení
Dana Morávková byla vždy pohybově velmi nadaná a její talent jí zůstal dodnes. Zúročila ho i v pokročilém věku, například v představení Popelka na ledě. Může za to její maminka, která ji už od dětství vedla ke sportu, což mělo za výsledek dva tituly juniorské mistryně v krasobruslení.
„Bývávalo. Nikdy by mě nenapadlo, že ještě po padesátce to využiju. Maminka by z toho měla obrovskou radost. Hodně mě vedla ke sportu a jsem ráda, že ještě tu Popelku viděla. Maminka mě nechválila, ale dala by za mě život. Byla to taková ta maminka, která vás motivovala, aby z vás něco bylo. A byla strašně ráda, že to v tom věku ještě můžu využít,“ vzpomínala s láskou Morávková v podcastu Hype-Cast.
Herečka i po padesátce vypadá úžasně a udržuje si svůj mladistvý vzhled. I za to může její láska ke sportu. Sice vyměnila led za cyklostezky, ale pohybu se nevzdala. S manželem, klavíristou Petrem Maláskem, milují cyklistiku a často rádi nasednou na kola a vydají se na několika kilometrovou trasu. Za to může zpravidla hereččin manžel, který opravdový počet kilometrů své drahé polovičce zatají a jí tak nezbývá nic jiného, než šlapat a šlapat.
Proslavila se jako mrcha
Je až s podivem, že žena s tak krásnou a milou tváří se v herecké branži proslavila nejdříve jako pořádná mrcha. Vděčit za to může režiséru Zdeňku Troškovi, který herečku obsadil do pohádky Z pekla štěstí, kde si zahrála zákeřnou Doru. V roli se natolik osvědčila, že následovala postava v seriálu Rodinná pouta. Ani v tomto případě se nejednalo o kladnou postavu. Zdatnou obchodnici a lstivou intrikánku Andreu Morávková zahrála tak přesvědčivě, že ji nenáviděli i lidé na ulici.
Její syn dokonce jednoho dne přišel ze školy a sdělil své mamince, že tatínek jeho spolužáka má fotografii Morávkové zavěšenou na chalupě a hází na ni šipky. Herečka to ale považovala spíše za lichotku než urážku. Dokonce řekla, že by mu klidně poslala i svůj plakát.
Zdroj: Autorský text, podcast Hype-Cast, Super, Facebook Dany Morávkové