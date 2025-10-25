Lucie Benešová zveřejnila na sociálních sítích fotografie pouze ve spodním prádle. Takto sexy snad nikdy nebyla.
Lucie Benešová se toho skutečně nebojí, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Také nemá důvod. Herečka je krásná žena, která má rozhodně co ukázat. I přesto, že před rokem oslavila padesátku, odvaha ukázat se jen ve spodním prádle jí nechybí. A je to dobře, její fanoušci by totiž v opačném případě přišli o pořádnou podívanou. Nyní se nechala vyfotit v luxusním spodním prádle jako opravářka aut.
Má co ukázat
Herci Tomáši Matonohovi mohou ostatní muži jen závidět. Má doma skutečnou dračici, která se nebojí předvést, co jí příroda nadělila. Moc dobře ví, co jsou její přednosti a ukázala je svým sledujícím na sociálních sítích v podobě, kterou by nikdo nečekal. Jako sexy automechanička se nechala nafotit v rámci spolupráce s českou značkou ručně šijící spodní prádlo a plavky.
„Kozí stezka to sice není, ale myslím, že vás s automechaničkou také hodně potěším,“ napsala k sérii fotografií na svém Instagramu. Zřejmě není nutné dodávat, že pochvalnými komentáři u příspěvku se to začalo jen hemžit. Přestože již několikrát herečka zveřejnila snímky z dovolených, kde si užívá sluníčka, moře a pláže, pochopitelně jen v plavkách, toto je zcela jiná liga.
Známe velikost podprsenky
Je patrné, že se studem herečka nemá žádný problém a pokud ano, rozhodně to dobře skrývá, Ale vzhledem k tomu, že bez okolků odpovídá i na takové otázky, jakou velikost podprsenky nosí, domníváme se, že ostychem netrpí. „Pecka, moc vám to sluší. Mohu se zeptat, jakou máte na sobě velikost?“ bylo uvedeno v jednom z komentářů. Herečka ochotně a stručně odpověděla: „75E.“ Nelze nic jiného, než jejímu manželovi závidět a doufat, že hereččina spolupráce s firmou vyrábějící spodní prádlo a plavky bude i nadále pokračovat, abychom se v blízké budoucnosti dočkali dalších podobných snímků.
Zdroj: Autorský text, Instagram Lucie Benešové