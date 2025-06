Ewa Farna je známá tím, že se o své soukromí příliš nedělí. Pro sebe a svou rodinu chce především klid a bezpečné zázemí.

Portfolio nemovitostí kolem Ewy Farné začíná být zajímavé. Zatímco se s manželem a synem stěhovala za Prahu, přímo v centru metropole jim spadla do klína nemovitost. A to rovnou trojitá. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak slavná zpěvačka bydlí.

Ewa jde cestou, která je jen její

Ewa Farna patří už téměř dvě desítky let mezi přední osobnosti české umělecké scény. A to už je něco, vždyť zpěvačka polsko-české národnosti ještě ani nedosáhla kristových let! Není se tak čemu divit, že například získala ocenění Nejvlivnější žena roku 2025 či že jí Forbes opět zařadil mezi dvě stovky nejvlivnějších žen Česka. A její hvězda zas o něco stoupla nedávným společným vystoupením se světovou star Dua Lipou. Velký podíl na jejím úspěchu má jistě fakt, že Ewa si svou kariéru řídí sama.

Již před mnoha lety se Farna rozhodla, že o sobě a své cestě nenechá rozhodovat nikoho jiného. S rozmyslem se tak věnuje nejen své tvorbě, ale i finanční stránce věci a investicím. A věci ze svého soukromí až na výjimky nechce sdílet s médii. Přestože tedy společně s manželem Martinem Chobotem zdědila již před více jak rokem a půl nemovitost v Praze na lukrativní adrese Nový Svět, dodnes se neví, jak s tímto majetkem naloží. Jde přitom o trojdomek, jehož hodnota šplhá do několika desítek milionů korun, jak informoval portál Blesk. A jak to má Ewa s vlastním bydlením?

Vilka s krytým bazénem

Zpěvačka s manželem a malým synkem Arturem bydlela původně v pronajatém bytě. Touha po vlastním prostoru ale brzy vedla ke stěhování, a to do vily kousek za Prahou. V obci Všenory rodina našla kýžené zázemí, a přestože domek koupila již hotový, pomalu si ho upravuje podle svých potřeb. Třeba když si Ewa v podkroví udělala novou pracovnu.

V domě s obytným podkrovím má Ewa i její rodina, do které v roce 2022 přibyla dcerka Ella, všechno potřebné. Kromě prostorné kuchyně a obývacího pokoje či dostatku ložnic mají k dispozici například krytý bazén. Dům jako takový pak obklopuje vzrostlá zahrada.

