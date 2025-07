Richard Genzer začal znovu. Po rozvodu si naplno užívá partnerskou pohodu a komfortní život v prestižní pražské čtvrti.

Herec Richard Genzer vystudoval taneční konzervatoř, odtud pokračoval do skupiny UNO a na muzikálová jeviště. Výraznou stopu zanechal například v inscenacích Krysař, West Side Story či Dracula. Do širšího povědomí pak vstoupil díky pořadům Tele Tele a Mr. GS s Michalem Suchánkem. Zlomová role přišla s účastí v české verzi improvizační show Partička, kde společně s dalšími kolegy bavil diváky v TV Prima i na tour po republice. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se ale zaměřili hlavně na jeho vztahy.

Manželství s Finkovou mu nevydrželo

Genzer byl od roku 2000 ženatý s Lindou Finkovou, spolu mají dceru Viktorku a syna Matyáše. Manželství trvalo reálně do 2012, ale rozvod se protáhl až do ledna 2023, formálně skončilo tedy až po deseti letech. Richard přišel na soud s kyticí, oba si poplakali a odešli v přátelském duchu. „U nás už to nefungovalo. Mrzí mě to. Samozřejmě je nejlepší, když jsou spolu lidi, kteří spolu mají i děti. Nám se to ale bohužel podělalo,“ řekla Finková pro iDnes.

Současnost a životní lekce

Richard dnes bydlí s novou partnerkou v luxusním bytě v pražských Dejvicích, kde si prý užívají klid a soukromí daleko od bulváru. Genzer se stal sousedem známých osobností, jako je třeba Simona Krainová či Karel Vágner mladší. Ačkoliv jméno své ženy veřejně neuvádí, dle médií se jedná o sympatickou brunetku, se kterou je velmi šťastný.

„Já jsem se přestěhoval na Prahu 6 a jsem tam hodně spokojený. Ona je z Prahy 6, tak jsme si to tak nějak vyhlídli tam. Ona se tam vrátila po letech a mně to je jedno, já s ní budu bydlet kdekoliv,“ svěřil se nedávno deníku Extra a dodal, že je šťastný chlap. Navzdory celkem nedávnému rozchodu si podle vlastních slov zachovává klid a i s exmanželkou Finkovou udržuje přátelský vztah, zejména kvůli společným dětem, které oba stále milují a podporují.

Zákulisní momenty a role v Partičce

Genzer se proslavil hlavně jako komik, na natáčení Partičky se ocitl díky dlouholeté spolupráci s Michalem Suchánkem. Přestože scénky vypadaly spontánně, byl za nimi náročný nácvik a hudební improvizace. Diváci si ho nejvíce zamilovali v rolí „hádače“ během populární hry Párty.

Jednou se ale humor tak trochu otočil proti němu. Při natáčení pořadu „Inkognito“ se v roli hádajícího hosta objevila právě jeho exmanželka Linda Finková a odhalila poměrně pikantní detaily o jeho minulosti. Což pro Genzera nebylo dvakrát příjemné, jak uvedl Blesk, obzvláště, když jí sám v nevědomosti položil otázku ohledně partnera: „A byl báječný v posteli?“

