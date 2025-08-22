Monika Babišová se nedávno na Instagramu pochlubila zprávou o tom, že se chystá rozjet svůj nový byznys týkající se krásy.
Když se řekne Monika Babišová, každý si okamžitě představí bývalou partnerku politika Andreje Babiše. Kromě toho je ale také vystudovanou ekonomkou a podnikatelkou, která se věnuje především interiérovému designu a módě. Do svého životopisu si ale bude brzy moci připsat novou podnikatelskou zkušenost – chystá se totiž rozjet nový byznys.
Monika Babišová otevře salon krásy
Naše redakce Osobností si nedávno všimla na Instagramu Moniky Babišové příspěvku, který potěšil mnohé z jejích sledujících. Monika v něm totiž oznámila, že se chystá otevřít salon krásy, který ponese název MB Beauty Salon. „1. 9. otevírám svůj nový MB Beauty Salon v Sokolovně Průhonice! Nemohu se dočkat, až vás tu přivítám – budu se o vás osobně starat a společně si užijeme každý okamžik péče o pleť a krásu,” vzkázala svým sledujícím v příspěvku.
K příspěvku připojila i první snímek interiéru nového salonu. Z fotografie je patrné, že vsadila na elegantní design v zlatých barvách, doplněný bílým nábytkem, což má prostorům dodat pocit čistoty a luxusu. Netrvalo dlouho a pod příspěvkem se začaly objevovat první komentáře chvály a nadšení.
„Tak to je boží! Věřím, že budete mít plno spokojených zákaznic. Ať se vám daří,” napsala Lucie. „Paráda, jen škoda, že nejsem žena! Paní Babišová je prostě báječný a krásný člověk, krásná žena,” napsal další z jejích sledujících. K otevření salonu zbývá méně než 14 dní, už teď je ale z komentářů jisté, že o klientky nebude mít Monika nouzi.
V designu se opravdu vyzná
Ačkoliv nemá Monika vystudovanou školu designu a umění, už z prvních fotografií připravovaného salonu jde poznat, že pro design má opravdu cit. Koneckonců, má za sebou už několik úspěšných zakázek, včetně interiéru Centra pohybové medicíny v Praze a také bývalé michelinské restaurace Paloma ve francouzském Mougins.
Kromě starosti o salon a jeho fungování se bude Monika také věnovat charitativním pracím. Už od roku 2011 je ve Správní radě Nadace Agrofert, provozuje projekt s Českou filharmonií Hudba do škol a je také ambasadorkou projektu Nadace pro výzkum rakoviny ČR s názvem Kopretina.