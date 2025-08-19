Konflikt Richarda Chlada a Vlasty Hájka vygradoval na Česko-Slovenském plese na Tenerife. Nechtěnou ránu schytal dokonce i Michal David.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali konfrontaci mezi oběma muži, která překročila všechny hranice. Chlad, bývalý dlouholetý přítel rodiny Zuzany Belohorcové a jejího partnera Hájka, se rozhodl ukončit vzájemné vztahy poté, co Hájek začal urážet jeho manželku Annu-Marii. To, co začalo jako slovní útoky a oplzlé vzkazy, nakonec vyústilo v poměrně dramatický střet na prestižní společenské akci.
Ples na Tenerife jako bojiště
Na Česko-Slovenském plese mělo podle Chlada dojít k situaci, která překročila všechny meze. „S Vlastou je to stejný, jako to bylo. Myslím si, že po tom plese je jasný, že ten návrat kamarádský, i kdybychom si skočili kolem krku, nebude. Tam už je to definitivně dané,“ prohlásil podnikatel v pořadu Extra Host.
Příčinou všeho nebyly útoky vůči Chladovi samotnému, ale chování k jeho ženě i dalším hostům večera. „Vlasta dělá obrovskou chybu – kdyby se navážel celou dobu do mě, tak je to v pohodě, ale tím, že se naváží nejen do Aničky, ale třeba na tom plese byl opravdu sprostý i vůči partnerkám mých kamarádů, které viděl poprvé v životě, měl tam oplzlé hlášky, tak tam si to u mě Vlasta definitivně zabouchl,“ popsal Chlad.
Přátelství se proměnilo ve válku
Chlad a Hájek kdysi patřili k nerozlučné dvojici. Změna přišla v době, kdy se do života miliardáře dostala jeho osudová láska Anna-Maria. Podle Chlada právě tehdy už Hájek překročil čáru. Urážky a vulgární zprávy adresované Aničce byly pro podnikatele jasným signálem, že se jejich cesty zkrátka musí rozdělit.
Když se muži znovu potkali právě na plese, došlo ke konfliktu, který bohužel odnesl i někdo jiný. „Když jsem ho viděl u našeho stolu, tak jsem si myslel, že Michal David něco spunktoval, a možná to tak i měl v úmyslu, že tam Vlasta dojde a plácneme si a všechno zapomenuto, všechno dobrý. Bohužel se stal úplně pravý opak,“ vysvětlil Chlad s tím, že úder, který měl směřovat na Hájka, nakonec omylem schytal populární zpěvák Michal David. Ten pochopil, že to bylo nedorozumění a dále to neřeší.
Ženy Richarda Chlada a jeho osudová Anna
Richard Chlad byl v minulosti spojován s řadou atraktivních žen, jeho vztahy často plnily titulky bulvárních médií. Mezi jeho partnerkami nechyběly známé tváře společenské scény ani ženy z modelingu. Miliardář si ale nikdy nebral servítky. Zatímco některé románky byly jen krátkou epizodou, jiné se staly součástí jeho života na delší dobu.
Osudovou se stala Anna-Maria, mladší partnerka, která si získala jeho srdce a nakonec v roce 2023 i příjmení. V naší redakci Osobnosti.cz nás zaujalo, jak otevřeně Chlad o své lásce mluví. Sám přiznal, že právě Anička mu dala nový pohled na život a ukázala mu, co pro něj znamená rodinné zázemí. Její přítomnost v jeho životě je důvodem, proč odmítá jakékoli kompromisy, pokud jde o její čest a důstojnost.