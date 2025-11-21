Herečka Klára Cibulková prožívá bolestnou křivdu poté, co byla odvolána z pozice ředitelky Divadla Viola. Velmi ji to zasáhlo.
Klára Cibulková byla jmenována ředitelkou Divadla Viola, což je celkem malá, komorní scéna, k níž si vytvořila silný osobní vztah, teprve nedávno, v září loňského roku. Její nadšení pro divadlo a láska k tomuto místu byly doslova viditelné. Dle jejích slov ji přitahuje intimní povaha divadla a možnost pracovat s herci na slovu a hudbě. Proto je zklamaná, že byla odvolána. Jak se vyjádřila na sociálních sítích, připadá jí to jako osobní a nespravedlivé rozhodnutí. Na celou situaci jsme se na Osobnosti.cz podívali blíže.
Bolestný konec režisérského snu
Klára Cibulková byla odvolána z pozice ředitelky již 24. září, a to nejprve bez udání důvodu. Následně správní rada dodala vyjádření, ve kterém je zmíněno jako důvod „neplnění povinností, nedostatky v komunikaci a spolupráci ze strany Cibulkové“, jak uvedl web Divadlo.cz. Všechny tyto důvody měla Cibulková odmítnout s tím, že si je vědoma pouze jediného pochybení, které ale vyřešila. Na situaci to však nic nezměnilo a správní rada hledá na pozici náhradu.
Podporu v této těžké době jí prokázali i její kolegové. Někteří herci sepsali dokonce petici, když se o jejím odchodu dozvěděli, protože ji měli rádi. Ona sama přiznala, že mohla jen prásknout dveřmi a jít, ale odmítla odejít se skloněnou hlavou. Parta tvůrců, kterou za tu dobu vybudovala, pro ni byla vzácná, a tak odešla s grácií. Vzala to tak, že cesta je cíl, a rozhodla se investovat více energie do rodiny.
Její odvolání z postu ředitelky je víc než jen konec pracovního angažmá. Zasáhlo ji to především emocionálně. Cibulková mluvila o tom, že jí to přijde nesmyslné a cítí se podražená. Rozhodnutí pro ni tedy nebylo banální. Zároveň ale ví, co jí opravdu dává smysl: divadlo, tvorba i rodina. Nyní chce více času věnovat dětem a partnerovi. Dále plánuje najít nové projekty, kde může ukázat svou hereckou i manažerskou stránku.
Herečka na křižovatce Klára Cibulková
Klára Cibulková se narodila v roce 1975 ve Znojmě, vyrostla však v Kladně a později vystudovala herectví na DAMU. Po škole působila v komorních souborech i větších divadlech. Byla součástí CD 94 a poté Švandova divadla v Praze. Její kariéra je různorodá: divadlo, film i televize. Objevila se v seriálech jako Ordinace v růžové zahradě, Kriminálka Anděl, Kukačky nebo Sestřičky.
V životě dlouhodobě bojuje s fyzickými omezeními. Od dětství trpí skoliózou páteře, což znamená každodenní cvičení a k němu velkou disciplínu. Přesto se prosadila ve světě umění a nedávno právě přijala výzvu převzít vedení divadla Viola, ač to s sebou neslo značnou odpovědnost.
Divadlo Viola
Divadlo Viola patří k nejstarším pražským scénám. Vzniklo v roce 1963 jako experimentální prostor pro hudbu a herectví. Prostor s pouhými desítkami míst umožňuje divákům těsný kontakt s herci. Díky své tradici se divadlo Viola stalo domovem řady významných českých herců a je označované za „malý svatostánek poezie“. Pro Kláru Cibulkovou šlo o srdeční projekt právě proto, že zde mohla rozvíjet citlivý přístup k divadelnímu slovu.
