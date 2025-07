Rey Koranteng se životních výzev nikdy nebál, a tak letos slaví už 30 let od svatby a může se pyšnit třemi dcerami. Na pozici moderátora hlavních zpráv už je pak přes 25 let.

Rey Koranteng je už přes dvě dekády jednou z nejvýraznějších tváří televizního zpravodajství. Cesta k úspěchu však nebyla snadná. Narodil se v Praze české mamince a otci z Ghany, část dětství strávil v Africe. Otec se rozhodl v Ghaně zůstat, a tak následně vyrůstal Rey jenom s maminkou. Jak jsme v naší redakci Osobnosti zjistili, před televizní obrazovky se dostal vlastně náhodou.

Za tátou se nikdy nepodíval, vyučil se jako prodavač

Na vztah s otcem Koranteng nevzpomíná ani v dobrém, ale ani ve zlém. Neměli spolu prakticky žádný kontakt. „Otec zemřel, aniž bych se za ním vypravil. To ale nijak nesouvisí s rolí otce, protože on mi nikdy otcem nebyl, takže z toho pohledu se nemusím cítit provinile…“ uvedl v rozhovoru pro Blesk. Také se svěřil, že v Ghaně má pět nevlastních sourozenců, se kterými je v občasném kontaktu, rozhodně ale nejde o žádné blízké vztahy.

Přestože neměl v mládí mužský vzor, dostal do vínku vytrvalost. A i když to možná není úplně známý fakt, původně se vyučil prodavačem. Maturita součástí vyučení nebyla. Jakmile se později ucházel o místo na Nově, jednoduše si ji „vymyslel“. Po letech se ke lži přiznal a vše napravil: maturitu si skutečně doplnil. Jak však víme, i bez formálního vzdělání dokázal prorazit a zapsat se do paměti diváků.

Začátky na Nově byly náročné

Prvním Reyovým mediálním angažmá byla spolupráce s firmou Meteopres. Právě díky ní se dostal do hledáčku tehdy začínající televize Nova. V roce 1994 tak stál Rey před kamerou jako rosnička, moderoval předpověď počasí a už tehdy působil na kameru přirozeně. „Byl jsem plný adrenalinu, celý den si vybavuji přes takový mlhavý závoj. Byl jsem strašně napjatý,“ přiznal po letech pro Blesk. V roce 1999 dostal životní příležitost – stal se tváří hlavních zpráv po boku Lucie Borhyové.

Přitom se předtím neznali. „My jsme se potkávali na chodbě už dřív. Mám Lucii spjatou s takovou dlouhou letní sukní, v teniskách tam běhala nahoru a dolů. Když nás pak seznámili oficiálně, tak to pro mě byla velká neznámá, ale od prvního okamžiku jsem si říkal, že to bude v pohodě, že je veselá a usměvavá,“ uvedl pro Super. A nakonec se z nich stala jedna z nejstabilnějších a nejpopulárnějších moderátorských dvojic vůbec. Vyhrávali divácké ankety a vryli se do povědomí generací.

Vytrvalost mu posloužila i při „uhánění“ manželky

Životní lásku potkal v cestovní kanceláři. Na první pohled jej zaujaly Moničiny oči, ale rozhodující byla – překvapivě – její arogance. „Moje žena má obrovské modré pichlavé oči. A vím, že když jsem ji viděl poprvé, tak na mě vrhla takový lehce arogantní pohled, čímž mě naštvala a řekl jsem si, že to takhle nenechám,“ prozradil před lety pro Super s úsměvem. Monika nebyla zprvu nadšená, ale Rey si ji postupně získal.

Po svatbě následovala dcera Vanessa, poté Sofie a nakonec Leontýnka. Jeho manželka se na veřejnosti příliš neukazuje a i přes občasný mráček zůstává jejich vztah pevný. „Jsem ženatý od roku 1995. Musím to zaťukat, žiju ve spokojeném manželství, takže ani v reality show nemám důvod měnit manželku. Ale musím to opravdu zaťukat, jsem pověrčivý,“ svěřil se Koranteng loni pro Extra. Letos tak slaví už krásných 30 let od svatby.

Fotografie: Nextfoto, Rey Koranteng a Monika Korantengová na premiéře filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce

Tři dcery, jedna chalupa a romantika

Rodinný život si Rey nesmírně užívá. Ačkoliv jako jedináček vyrůstal sám a bez otce, jeho vlastní domácnost je plná života. Nejstarší dcera Vanessa žije v zahraničí, ale otec doufá, že by se mohl brzy dočkat vnoučat. Před pár lety si s Monikou konečně dopřáli i první dovolenou bez dětí – v Římě. Jinak jsou ale nejraději na chalupě, kde Rey kutí, natírá a spravuje, co je třeba. Prý právě díky tomu, že neměl v dětství tátu, se naučil být samostatný a dnes si to užívá.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Blesk, Super, Super, Wikipedia, Extra