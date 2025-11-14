Dcera Kateřiny Neumannové má nejslavnější fotografii s maminkou z olympijských her v Turíně z roku 2006. Dávno pryč je 3letá holčička.
Kateřina Neumannová, česká běžkyně na lyžích, si vybojovala své první zlato na olympijských hrách v roce 2006 v Turíně. Závod se zapsal do historie jako nejslavnější v její sportovní kariéře a zároveň poslední v životě. Štěstí, radost a slzy dojetí byly ještě umocněny okamžikem, kdy k vyčerpané sportovkyni přiběhla její tehdy 3letá dcera Lucie, jak si v redakci Osobnosti.cz pamatujeme. Od té doby už uběhlo neuvěřitelných 19 let a z Lucie je dnes krásná mladá dáma s láskou ke sportu po své mamince.
Dojemných záběrů se Česko nedokázalo nabažit
Byl to její poslední závod v kariéře. Kateřina Neumannová to dokázala, po 16 letech tvrdé dřiny kdysi zvítězila v závodě na 30 kilometrů během olympijských her v Turíně v roce 2006. Jejímu dramatickému běhu na lyžích tehdy přihlížela její největší fanynka, 3letá dcera Lucinka, která v cíli vběhla své mamince do náruče. Dojemné záběry obletěly svět a celé Česko se jich nedokázalo nabažit. Od té doby uběhlo téměř 20 let a z roztomilé Lucinky je dnes krásná mladá dáma, která má se svou slavnou maminkou harmonický vztah.
Jen dcera a matka
Kateřina Neumannová má dceru Lucii se svým o 15 let starším bývalým manažerem Josefem Jindrou, s nímž ale už pár netvoří několik let. Lucie se svým otcem není v žádném kontaktu, vždy to byla spíše jen ona a její maminka, která se o ni mnoho let starala v podstatě sama. Od Luciiných 14 let neviděla od otce ani korunu. Ten svou dceru dokonce ignoroval na jednom z atletických závodů, kde dělal, že ji nevidí. Od té doby si v sobě celou věc Lucie uzavřela a dá se říct, že žije, jako kdyby žádného otce nikdy neměla.
Pojí je láska ke sportu
Se svou maminkou má báječný vztah, který je umocněn společnou láskou ke sportu. Dříve se pokoušela prorazit v tenise, dnes se ale věnuje atletice, především běhu. Aktivní je i na sociálních sítích, kde si vybudovala slušnou fanouškovskou základnu a vysoký počet sledujících jí tak umožňuje živit se i skrze Instagram. Lucie je navíc velmi krásná. Dříve udržovala vztah s modelem Oliverem Průchou, v současné době žije s nejlepším českým tenistou Jiřím Lehečkou. Díky partnerovi se tak mohla opět vrátit k tenisu a trénovat.
Zdroj: Autorský text, Blesk, PrimaŽeny, Wikipedia, Instagram Lucie Neumannové