Regina Rázlová patří k předním českým herečkám. Její herecká kariéra je velmi úspěšná, nicméně v osobním životě tolik štěstí neměla.

Regina Rázlová v době své největší slávy platila za velmi krásnou ženu s velkým charisma. Člověk by tak řekl, že o muže neměla nouzi. To je sice pravda, ale i přesto štěstí v lásce nikdy příliš nenašla. Kvůli nevydařeným vztahům se často ocitala na psychickém dně. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na její tři manželství a také dceru, již počala se slavným hercem.

První láska Rázlové

Rázlová měla našlápnuto k zářné kariéře herečky, teď už to jen chtělo i rodinné štěstí. Její první velkou láskou byl herec Petr Štěpánek, došlo dokonce i na svatbu, ale idylka bohužel netrvalo příliš dlouho. Přestože platili za krásný harmonický pár, po půl roce manželství se objevily první mráčky. Podle hereččiných slov si Štěpánek našel jinou ženu. Dodnes ji při té vzpomínce píchá u srdce.

Zanedlouho po rozvodu s prvním manželem porodila Rázlová syna Lukáše. Dlouho se spekulovalo, že jeho otcem je další partner Rázlové, s nímž navázala vztah, tedy Petr Oliva. Jenomže herečka po letech prozradila, že Lukáše počala s někým jiným, avšak ani samotnému synovi neřekla, kdo jeho otcem je. Sám prý o to už ani nestál. Z Lukáše vyrostl úspěšný podnikatel, věnuje se oblasti pěstitelství.

Petr Oliva ji i s roční dcerkou opustil

Když se ale ještě vrátíme k Petru Olivovi, i s ním došlo na veselku. Přestože byl v té době Oliva považován za idola mnoha žen, Rázlová věřila, že tentokrát na ni čeká štěstí. Společně počali dceru Adélu. Chvíli to vypadalo na rodinné štěstí, ale ani v tomto případě netrvalo dlouho. Oliva Rázlovou totiž „vyměnil“ za kolegyni Dagmar Čárovou.

Foto: Nextfoto, Petr Oliva na premiéře inscenace Frida Kahlo – Kabaret života

Oliva tak opustil manželku i roční dceru, s oběma zcela zpřetrhal vazby a přestal se s nimi jakkoli vídat. S Adélou se potkal až po dlouhých 37 letech, nicméně si asi dokážete představit, jak jejich setkání vypadalo. Neměli si vůbec co říct. Adéla je krásná žena, která se vydala na cestu umění, a dnes je z ní úspěšná malířka. Po maturitě zamířila do zahraničí, konkrétně do Francie, kde se také provdala za geologa. Manželství se však rozpadlo a před asi 11 lety se Adéla vrátila zpět do Čech, její maminka je ráda, že ji i svá vnoučata má opět nablízku.

Rázlová ještě našla štěstí

Regina Rázlová se nakonec provdala ještě jednou, a to v roce 1999 za architekta Jindřicha Santara, jehož potkala na opravdu neobvyklém místě – ve vězení. Herečka totiž strávila rok ve vazbě kvůli kauze se Skloexportem, nicméně vždy tvrdila, že je nevinná, což soud nakonec potvrdil. Prožili spolu 14 let, až v roce 2013 její třetí muž zemřel na rakovinu, což pro Rázlovou byla velká rána. Pomohla jí ale její rodina, ta se ostatně pořádně rozrostla, protože je hned sedminásobnou babičkou.

Zdroj: Autorský text, AhaOnline, Blesk, iDNES, Sedmička