Herečka Pavla Beretová je sice obdivována za úspěšnou kariéru, ale její osobní život připomíná spíše dramatický scénář.
O Pavle Beretové se obecně mluví hlavně pro její nadání, ale bohužel i kvůli neuvěřitelnému množství těžkých chvil, které musela v životě už překonat. Bohužel přišla o několik velmi blízkých osob, a navíc se jí ani ve vztazích nikterak nedařilo. Přesto se snaží držet a životem kráčí s hlavou vztyčenou, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli.
Tragické ztráty ji poznamenaly
Už v dospívání Beretová poznala, co to znamená ztratit pevnou půdu pod nohama. Bylo jí teprve 17 let, když její maminka podlehla zákeřné rakovině. „Já pořád nevím, co je to být dospělá. V něčem možná ano, ten bezpečný svět zmizel, ale v něčem jsem pořád dítě. Ani nevím, jestli se to ještě změní,“ svěřila se herečka v jednom rozhovoru pro OnaDnes.
Sama přiznala, že v dospívání tak trochu rebelovala. Dokonce vyzkoušela i drogy. Moc si tehdy neuvědomovala, jak vážná je maminčina nemoc. „Nedošlo mi, co se děje. Maminka byla prvně nemocná, když mi bylo dvanáct. Klasickej průběh – najde se nádor, vyléčí se, pak to vypadá dobře a pak se rakovina vrátí. Nepřecvaklo mi v hlavě, že jde o něco definitivního,“ řekla otevřeně.
Bohužel, ztráta maminky nebyla jediným neštěstím, co ji potkalo. Když studovala na vysoké škole, zemřela její mladší sestra při autonehodě. A později odešel i tatínek, který podlehl infarktu. „Když mi zemřeli oba rodiče a sestra, měla jsem na výběr se buď zhroutit, nebo se podívat smrti do očí. A já ji začala zkoumat ze všech stran,“ řekla v rozhovoru pro DVTV. Dnes se snaží pokořit tabu, kterým mluvení o smrti tak trochu stále je.
Láska, která nevyšla
O Pavle Beretové se často říká, že je krásná, sympatická už od pohledu a oblíbená. Přesto v soukromí zažila jedno milostné zklamání za druhým. Několik let tvořila pár s hercem Patrikem Děrgelem. Jejich vztah byl sice vášnivý, ale také nestálý. Několikrát se rozešli a zase dali dohromady. Nakonec však přišel definitivní konec, a to hodně bolestivý.
Podle dostupných informací se totiž Děrgel zamiloval do její blízké kamarádky a spolužačky z DAMU Markéty Frösslové, která je dnes i jeho manželkou. Pro Beretovou to byla opravdu těžká rána, protože do vztahu sama hodně investovala. Od té doby je ohledně lásky spíše opatrná a svůj soukromý život si raději hlídá.
Herecká kariéra
K herectví měla Pavla blízko od dětství. Už jako malá uváděla pořad Klubíčko a zkušenosti z divadelního prostředí nasbírala i díky práci uvaděčky v ostravském Divadle Petra Bezruče. Studium DAMU pro ni tak byl logický krok. V roce 2024 pak přišel zásadní okamžik. Tehdy získala Českého lva za hlavní roli ve filmu Rok vdovy. Tím se definitivně zařadila mezi elitu českého herectví. Do svých postav dokáže vnést opravdovou hloubku, za což možná mohou životní zkušenosti.
