Regina Holásková je jednou z nejvýraznějších postav českých reality show. Do povědomí diváků se zapsala v roce 2005, kdy startovala první řada pořadu VyVolení. Ve vile zavřená s ostatními účastníky strávila neuvěřitelných 71 dní. To je dost času na to, aby se proslavila svou velmi kontroverzní osobností. Zanedlouho oslaví padesátku, přesto vypadá stále skvěle. I když její sláva už dávno pominula, na Osobnosti.cz jsme se rozhodli zaměřit na to, co dělá dnes.
Netradiční obydlí
Někteří by ji mohli označit za bezdomovkyni, jiní za génia, který si postavil vlastní bydlení za málo peněz a ještě holýma rukama. V blízkosti Brněnské přehrady si Regina, která si už roky říká Agia, vybudovala své sídlo ze dřeva, kamení, betonu, lahví a plachet.
Její příbytek sice nepůsobí, že by v něm měla bydlet osoba, která dříve stála v záři reflektorů, nicméně rozhodně má svůj osobitý styl. Stejně tak nečekejte, že by ze skromného příbytku vylezla žena, která je od tehdejší Reginy k nerozpoznání. Stále je to ta stejná žena, kterou jste skrze obrazovky poznali v roce 2005. Jde vidět, že Regina o sebe stále pečuje a udržuje si štíhlou postavu. Ani barvu vlasů za ty roky nezměnila.
Proti proudu
Regina Holásková se proslavila nejen účastí v reality show VyVolení, svým krásným štíhlým tělem, které si udržovala především tancem, jenž jí tehdy živil, ale také kontroverzními názory, které značily její postoj ke světu. Vždycky stála proti proudu a neuznávala systémové hodnoty, což jí vydrželo až dodnes. „Kdybych mohla něco změnit, tak bych do Vyvolených nešla. Ale to bych toho asi nevěděla tolik, co nyní. Po Vyvolených jsem začala pátrat, kdo tomu tady vládne v pozadí,“ svěřila se v rozhovoru pro VipStar.
Její názory se odrážejí nejen v jejím přístřešku, ale i umělecké tvorbě. Má v plánu vydat knihu Vesmírný tanec, pořádat besedy a založit si youtubový kanál, kde můžeme očekávat pohled do jejího osobního života i do její mysli. Regina má dceru Isis Paolu, která však od roku 2020 žije v péči svého otce Pavla Tesaře.
