Zpěvačka, která si vybudovala jméno bez skandálů a zůstává věrná autenticitě, si své soukromí střeží víc než kdy dřív. Po otevřeném přiznání k lásce k ženám dnes žije podle vlastních pravidel bez nutnosti dokazovat cokoliv veřejnosti.
Aneta Langerová patří k těm českým umělkyním, které nepotřebují bulvární titulky, aby zůstaly na vrcholu. Dvacet let po vítězství v historicky první SuperStar je z ní vyzrálá písničkářka s vlastní filozofií života i hudby. Na otázky ohledně vztahů odpovídá s klidem a nadhledem. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její vztahy, ale i to, jak se její soukromí odráží v její tvorbě.
Přiznaná láska k ženám, ale bez zbytečných gest
Aneta se už roky netají svou orientací, a přesto z ní odmítla dělat hlavní téma. „Myslím, že není nic divného si během života vyzkoušet chození s kluky i holkami. Já jsem odmala cítila, že s ženami je mi lépe,“ řekla pro Novinky. Upřímnost v kombinaci s pokorou z ní udělala přirozenou ikonu, která dokázala otevřít téma ženské homosexuality bez potřeby skandálu. Je například přesvědčená, že společnost je již připravena přijmout manželství i pro homosexuální páry, ač pro ni samotnou to není příliš ožehavé téma.
„Svatbu ani děti neplánuju. Mně samotné manželství nikdy tak podstatné nepřipadalo. Nemám pocit, že bych si někoho musela vzít, abych ho měla ráda,“ vysvětlila loni pro Aktuálně. Její jméno bylo v minulosti spojováno se dvěma ženami, nakladatelkou Ivou Milerovou a dokumentaristkou Olgou Špátovou. Oba vztahy trvaly několik let, ale skončily tiše, bez dramatických výroků nebo mediálních přestřelek. Aneta tehdy jednoduše pokračovala dál, v hudbě i v životě. Právě tahle schopnost jít dál, aniž by ztratila svou citlivost, z ní dělá výjimečnou osobnost české scény.
Hudba místo vztahů
V posledních letech je pro Langerovou hlavní láskou hudba. Věnuje se koncertům, komponování a práci s kapelou, se kterou stále vyprodává sály. A i když o partnerce teď nemluví, její písně dokazují, že cit v ní nikdy neuhasl, jen se proměnil v hudbu, která uzdravuje. A vůbec jí nevadí, že nejde o mainstream. „Humbuk šoubyznysu pro mě není metou, spíš si chci hudbu tvořit tak, jak ji cítím, podle toho, co mi život zrovna přinese,“ vysvětlila zpěvačka.
Po smrti maminky, kterou ztratila ve čtrnácti letech, našla Aneta sílu v rodině. Se svým bratrem udržuje velmi blízký vztah a často mluví o tom, jak důležitá je pro ni sourozenecká soudržnost. Možná právě proto působí tak vyrovnaně, protože ví, že domov nemusí být jen místo, ale i pocit, který člověk nosí v sobě. „Když se člověk v životě ztratí, stačí se na chvilku ztišit. Najít v sobě pokoru a klid, zaposlouchat se do své vnitřní písně, všechno potřebné podle mě nosíme v sobě,“ myslí si Langerová.
