Známá autorka bestsellerů Radka Třeštíková tráví léto u moře se svým partnerem. Na sítích se pochlubila pěknými fotkami v plavkách.
Jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, Radka Třeštíková (44) na své sociální sítě sdílela sexy fotky v plavkách. Fanoušky pobavila snímkem, na němž předvedla, jak se jí na ňadrech obtiskly plavky. „To doopálím,“ okomentovala se smíchem, a hned sklidila desítky obdivných reakcí. „Jste neskutečná samice. Máte lepší postavu než kdejaká dvacítka,“ napsal jeden z fanoušků.
Láska bez kompromisů
Dlouho tajila, že jejím partnerem je exmanžel bývalé miss Ivety Lutovské, podnikatel Jaroslav Vít. Romantický vztah už ale neskrývá a sama k němu u fotek poznamenala: „Láska není dohoda, není to kompromis, není to levý sloupec pro a pravý proti. To je jedno v jakým věku, nechci míň jen proto, že už je mi víc. Pořád chci všechno, co k lásce patří a svobodně dýchat, to hlavně.“ Sama vychovává dvě děti, dceru a syna, které má s fotografem Tomášem Třeštíkem.
Ačkoliv je někdy vnímána jako provokatérka, ve skutečnosti v sobě spojuje dvě roviny. Nespoutanou a divokou, která se ukazuje v bikinách na sociálních sítích, a pak tu přemýšlivou, která se zamýšlí nad životem.
Spisovatelka fenoménem
Radka Třeštíková se proslavila jako autorka úspěšných románů, mezi nimiž najdeme tituly jako Bábovky, Foukneš do pěny nebo To prší moře. Její knihy se staly bestsellery, byly přeloženy do několika jazyků a některé dokonce zfilmované. Díky své schopnosti psát příběhy, které se dotýkají každodenních emocí, si vybudovala silnou fanouškovskou základnu.
Vedle psaní se věnuje i veřejným debatám. Zaujalo nás, že její sociální sítě nejsou jen o módě a fotkách v plavkách, ale také o vážnějších tématech. Často se vyjadřuje k aktuálním kauzám a nebojí se být kritická.
Reakce na olympijské skandály
Silnou odezvu vyvolalo její vyjádření k nedávným olympijským skandálům. Třeštíková ostře kritizovala účast sportovce, kterého v minulosti odsoudili za násilí. Vyslovila jasný postoj, že lidé s takovou minulostí by neměli reprezentovat stát na mezinárodních akcích. Její reakce rozdělila veřejnost, ale zároveň ukázala, že spisovatelka se neschovává za literární tvorbu a neváhá říct nahlas svůj názor. „Není přece možné, abychom se tvářili, že je všechno v pořádku, když někdo, kdo ubližoval, stojí na stupních vítězů. To přece není správný signál,“ zdůraznila pro PrimaŽeny.
Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Wikipedie, Instagram Radky Třeštíkové