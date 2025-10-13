Jako na dovolené v Itálii nebo Řecku se může herečka Sandra Nováková cítit každý den. Venkovní posezení si totiž vyladila do nejmenšího detailu.
Inspiraci středomořskými oblastmi její „dvorek“ jednoznačně nezapře. S laděním do dovolenkového tónu si totiž Sandra Nováková na nové adrese dala opravdu záležet, jak jsme si na Osobnosti.cz všimli. Však už bylo načase, rodina se v pražském bytě tísnila roky.
Povolání by mohla z fleku změnit
Ještě donedávna se s manželem Vojtěchem Moravcem a malým synem Mikulášem tísnila v pražském bytě, teď už si ale herečka Sandra Nováková může vydechnout. Kromě seriálové Andriany Bláhové v Ulici či MUDr. Alexandry Růžičkové v Modrém kódu ztvárnila mnoho různých postav napříč žánry – vidět jste ji tak mohli například ve filmu Protektor, Pusinky, Matky nebo Hádkovi. A s manželem toho, podle jejich společného webu v7m, mají rozjetého víc.
Kromě hraní je ale jako ryba ve vodě i v bytovém designu, což je patrné především v jejím novém domově. Ačkoliv bydlení zútulňovala Sandra opakovaně, až v rodinném domě se zahradou, kam se s rodinou přestěhovala, mohla popustit uzdu své fantazii. A oáza, kterou se jí povedlo vytvořit a se kterou se ráda chlubí i na sociálních sítích, vskutku stojí za podívání.
Na zahradě má dovolenkový ráj
Co na první pohled upoutá u domku Sandry Novákové, je bezesporu zahrada. Právě zde si totiž paní domácí vytvořila „domácí moře“. V zapuštěném bazénu se nachází slaná voda, dojem dovolené pak dotváří velké palmy zasazené v květináčích. Idylku doplňuje nejen zahradní nábytek decentní hnědé barvy, ale také zimní zahrada, kam se dá ukrýt v případě, že večer už je chladno. A „hezké“ si to Sandra udělala i doma.
Nábytek v přírodních barvách v kombinaci se dřevem a dalšími přírodními materiály vytváří pohodlné zázemí. Kuchyňská linka je velmi moderní, skříňky jsou vyvedeny v bílé barvě, spotřebiče pak v černé a vše doplňuje pracovní deska v dekoru dřeva. V patrovém domečku mají konečně dost místa pro všechno, co by si jen mohli přát. A možná i něco navíc. Syn Mikuláš tu má totiž dokonce i svůj speciální prostor – a to domek na stromě.
Zdroje: Autorský text, ČSFD, v7m, InstagramSandraNováková