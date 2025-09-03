Radek Holub může hovořit o skutečném štěstí. Skandály se mu vyhýbají, herecká kariéra mu přináší jeden úspěch za druhým a pyšnit se může i úžasnou rodinou.
Radek Holub je hercem mnoha rolí a mnoha tváří, ale v každé z nich si ho zamilujete. Naposledy diváky ohromil svým výkonem v seriálu Osada, kde ztvárnil Milana Rubala. Nyní oslavil 57. narozeniny a už roky tvoří stabilní pár s jednou z našich předních hereček, dcerou po zesnulém Jiřím Hrzánovi. Společně mají syna Antonína, který pendluje mezi Českou republikou a Francií. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na jeho kariéru i rodinný život.
Kde se vzal Radek Holub
U herce takového formátu, jakým je právě Radek Holub, by se očekávalo herecké vzdělání. Není tomu ovšem tak. Na pražskou DAMU sice nastoupil, ale také se v té době stal členem hereckého spolku Kašpar, který mu nakonec dopomohl k herectví více než studium. Školu nedokončil a začal se naplno věnovat hraní.
Získal angažmá v Divadle Na zábradlí a později působil i v mnoha dalších, například také v Divadle na Vinohradech. Na svém kontě má mnoho divadelních rolí, nicméně nezůstal pouze u divadla, přesunul se také k seriálové a filmové tvorbě. Kromě již zmíněné Osady jste jej mohli zaregistrovat i v úspěšném seriálu První republika, Labyrint nebo v epizodě Případy 1. oddělení. Z filmů za zmínku stojí především Habrmannův mlýn, Šakalí léta nebo Učitel tance, za něhož byl nominován na Českého lva.
Šťastná rodina
Radek Holub už téměř 30 let žije s herečkou Bárou Hrzánovou. Společně letos v srpnu oslavili 29. výročí svatby, která byla skutečně spontánní, jak kdysi herec vyprávěl. „Zrovna volal kamarád Vlastík a říkal: ‚Tady na chalupě dlouho nebyl žádný velký mejdan. Hele, starosta mi říkal, že má volný termín na svatbu. Nechcete se vzít?‘“ popsal pro deník IDnes. A tak se 10. srpna 1996 vzali.
Seznámili se během účinkování v divadelní hře Racek. Celonoční procházka kolem Vltavy ukázala, že si ti dva mají co říct, a záhy z toho byla láska jako trám. Za půl roku byla zmíněná svatba a z manželství vzešel syn Antonín. Celá herecká rodina tíhne k divadlu.
Hrzánová je známá tím, že role před kamerou odmítá, a stejně její manžel i syn milují nejvíce právě divadlo. Společně dokonce hrají ve hře Dobře rozehraná partie. Antonín se po absolvování střední školy rozhodl pro studium v Paříži, kdy vystudoval muzikálové herectví. Kariéru má skvěle rozjetou jak v Čechách, tak i ve Francii.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, IDnes, Prima Ženy